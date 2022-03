Απαγόρευση κυκλοφορίας στην ουκρανική πρωτεύουσα ανακοίνωσε ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο λίγες ώρες μετά τους νέους βομβαρδισμούς σε εμπορικό κέντρο και κατοικίες, που κόστισαν τη ζωή σε 8 άτομα. «Ζητώ από όλους να μένουν στα σπίτια τους ή σε καταφύγια όταν ηχούν σειρήνες», δήλωσε ο δήμαρχος.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας θα τεθεί σε ισχύ σήμερα στις 8 το βράδυ τοπική ώρα και θα διαρκέσει έως και τις 7 το πρωί της Τετάρτης.

#BREAKING Kyiv mayor announces new curfew from late Monday to Wednesday morning pic.twitter.com/FPLavzh3WV