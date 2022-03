Ο Άστον Κούτσερ και η Μίλα Κούνις συνομίλησαν με βιντεοκλήση με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Άλλωστε, το ζευγάρι έχει εκφράσει εμπράκτως τη στήριξή του στη χώρα, με τη δημιουργία της σελίδας GoFundMe, η οποία έχει συγκεντρώσει σχεδόν 35 εκατ. δολάρια για την παροχή τροφής και στέγης στους Ουκρανούς πρόσφυγες που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο.

Μάλιστα, οι δυο τους έχουν δωρίσει 3 εκατ. δολάρια. Άλλωστε, η Κούνις γεννήθηκε στο Chernivtsi της Ουκρανίας το 1983, αλλά η οικογένειά της μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1991.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι είπε ότι είναι «ευγνώμων» για την υποστήριξή τους σημειώνοντας ότι αποτελούν «πηγή έμπνευσης».

.@aplusk & Mila Kunis were among the first to respond to our grief. They have already raised $35 million & are sending it to @flexport & @Airbnb to help 🇺🇦 refugees. Grateful for their support. Impressed by their determination. They inspire the world. #StandWithUkraine pic.twitter.com/paa0TjJseu