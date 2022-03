Αποστολές online εποπτείας στους ουκρανικούς πυρηνικούς σταθμούς του Τσερνόμπιλ και της Ζαπορίζια που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο, θα συγκροτήσει η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της διαχειρίστριας εταιρείας της Ουκρανίας Energoatom Πέτρο Κοτίν.

Η IAEA θα κάνει χρήση της επιρροής της για να διασφαλίσει ότι ρώσοι αξιωματούχοι του πυρηνικού τομέα δεν θα αναμειχθούν στην λειτουργία των πυρηνικών σταθμών, οι οποίοι έχουν καταληφθεί από τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον περασμένο μήνα.

«Η IAEA μπορεί να ασκήσει επιρροή και πρέπει να το κάνει και αυτό το θέμα θα συζητηθεί», δήλωσε ο Πέτρο Κοτίν εξηγώντας ότι δεν μπορεί να αποκαλύψει το περιεχόμενο των συνομιλιών κατά την συνάντησή του με τον επικεφαλής της IAEA Ραφαέλ Γκρόσι που επισκέφθηκε την Ουκρανία.

IAEA Director General @RafaelMGrossi was at South Ukraine Nuclear Power Plant today to begin delivery of urgent assistance to #Ukraine and ensure the safety and security of the country’s nuclear facilities. Watch what he told NPP staff. pic.twitter.com/M79r2CAeko