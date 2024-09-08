Πιερρακάκης: Tο πιο σημαντικό πρόγραμμα αναβάθμισης των εγκαταστάσεων σχολείων

Για «το πιο σημαντικό πρόγραμμα αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων εκατοντάδων σχολείων των τελευταίων δεκαετιών», έκανε λόγο ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη ΔΕΘ, αναφορικά με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» για την αναβάθμιση και ανακαίνιση σχολείων, αρχικού ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ.

«Στόχος μας είναι το ποσό να αυξηθεί σημαντικά με τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα. Τα παιδιά μας αξίζουν σχολεία με ευχάριστο περιβάλλον και κατάλληλες εγκαταστάσεις για μάθηση και άθληση, στα οποία θα λάβουν τα εφόδια για να χαράξουν το δικό τους αύριο», ανέφερε ο υπουργός.

Όπως σημείωσε, «η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στα σχολεία απαιτεί ασφαλείς και σύγχρονες τάξεις».

«Ξεκινά η χρονιά του σχολείου. Για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας», κατέληξε ο κ. Πιερρακάκης στην ανάρτησή του.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Πιερρακάκη:

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε στη ΔΕΘ πρόγραμμα αναβάθμισης και ανακαίνισης σχολείων, αρχικού ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα ονομάζεται «Μαριέττα Γιαννάκου» προς τιμήν της αείμνηστης εμβληματικής πολιτικού που έγραψε τη δική της ιστορία στην Παιδεία. Πρόκειται για το πιο σημαντικό πρόγραμμα αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων εκατοντάδων σχολείων των τελευταίων δεκαετιών. Στόχος μας είναι το ποσό να αυξηθεί σημαντικά με τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα. Τα παιδιά μας αξίζουν σχολεία με ευχάριστο περιβάλλον και κατάλληλες εγκαταστάσεις για μάθηση και άθληση, στα οποία θα λάβουν τα εφόδια για να χαράξουν το δικό τους αύριο.

Το σχολείο του σήμερα διαμορφώνει το αύριο όλων μας. Νέες προκλήσεις παγκοσμίως απαιτούν την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, περισσότερη κριτική σκέψη και προσαρμοστικότητα σε ευμετάβλητες συνθήκες. Προκειμένου να παρέχουμε στα παιδιά μας τα εφόδια για να αντιμετωπίσουν το αύριο, ενισχύουμε το στελεχιακό δυναμικό των σχολείων και επενδύουμε στις υποδομές. Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στα σχολεία απαιτεί ασφαλείς και σύγχρονες τάξεις.

Ξεκινά η χρονιά του σχολείου. Για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

