Κασσελάκης: Θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις μου- Πάντα θα ανήκω στον ΣΥΡΙΖΑ

Το γεγονός πως θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του στο περιθώριο της υπερψήφισης της πρότασης μομφής από την παράταξή του, επεσήμανε ο Στέφανος Κασσελάκης αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Τόνισε πως πάντα θα ανήκει στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ ενώ δήλωσε λυτρωμένος γιατί είδαν όλοι οι πολίτες την μομφή που υφίσταται από την πρώτη ημέρα που εκλέχτηκε πρόεδρος.

«Είναι πρωτοφανές η κομματική γραφειοκρατία να μην αποδέχεται την ψήφο των μελών του κόμματος. Έτσι πέρασα έναν ολόκληρο χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, αποχωρώντας από τη συνεδρίαση μίλησε για εξευτελισμό της Κεντρικής Επιτροπής «φορώντας τους κουκούλα»

Η διαδικασία συνεχίζεται με όλα τα μέλη της ΚΕ να είναι μέσα στην αίθουσα.

Η πρόταση μομφής κατά του Στέφανου Κασσελάκη, υπερψηφίστηκε με 163 ναι, 120 όχι και 3 άκυρα-λευκά.

Επί συνόλου 295 μελών της Κεντρικής Επιτροπής ψήφισαν δια ζώσης ή τηλεφωνικά 286 μέλη.

Μετά το αποτέλεσμα ο Στέφανος Κασσελάκης δεν είναι πλέον πρόεδρος του κόμματος και εκκινούν οι διαδικασίες για εκλογή νέου αρχηγού από την βάση του κόμματος. Πρώτος σταθμός θα είναι η σύγκλιση εκτάκτου Συνεδρίου.

