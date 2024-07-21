Μετά από εβδομάδες συνεχών πιέσεων να παραιτηθεί από την υποψηφιότητά του για επανεκλογή, ο Πρόεδρος Μπάιντεν ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά την απόσυρσή του από την προεδρική κούρσα παρά τις διαβεβαιώσεις του το προηγούμενο διάστημα ότι παραμένει.

«Πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον του κόμματός μου και της χώρας μου να αποχωρήσω και να επικεντρωθώ αποκλειστικά στην εκπλήρωση των καθηκόντων μου ως Προέδρου για το υπόλοιπο της θητείας μου», ανέφερε ο Μπάιντεν σε επιστολή του που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα.

Παράλληλα με την ανακοίνωση της παραίτησής του, ο Τζο Μπάιντεν προσέφερε δημόσια την στήριξή του στην Αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις ως υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία. «Σήμερα θέλω να προσφέρω την πλήρη υποστήριξή μου ώστε η Καμάλα να είναι η υποψήφια του κόμματός μας», ανέφερε ο Μπάιντεν σε άλλη ανάρτησή του».

Στον απόηχο της παραίτησης Μπάιντεν, η Κάμαλα Χάρις προχώρησε λίγο αργότερα στην ανακοίνωση της υποψηφιότητά της για το χρίσμα των Δημοκρατικών. "Είναι τιμή μου να έχω τη στήριξη του προέδρου και πρόθεσή μου είναι να κερδίσω το χρίσμα για την υποψηφιότητα του προέδρου", δήλωσε.

Οι επόμενες μέρες θα αποδειχθούν κομβικές καθώς οι ηγέτες των Δημοκρατικών θα προσπαθήσουν να ενώσουν όλες τις διαφορετικές φωνές του κόμματος γύρω από την Κάμαλα Χάρις.

Ποιος θα αντικαταστήσει τον Μπάιντεν;

Η αντιπρόεδρος Χάρις είναι ο πιθανότερος υποψήφιος για να αντικαταστήσει τον Μπάιντεν στην προεδρική κούρσα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος την έχει υποστηρίξει, αλλά και πολλοί στο κόμμα έχουν ήδη δηλώσει ότι θα την αποδεχτούν ως υποψήφια.

Αλλά η υποψηφιότητα της Χάρις δεν είναι εγγυημένη μόνο και μόνο επειδή έχει την υποστήριξη του Μπάιντεν και είναι η αντιπρόεδρός του. Το Δημοκρατικό Κόμμα είναι ελεύθερο να επιλέξει έναν διαφορετικό αντικαταστάτη εάν τα μέλη του συσπειρωθούν γύρω από έναν άλλο υποψήφιο. Ακόμη και τότε, ο υποψήφιος δεν θα αναδειχθεί ως επίσημος μέχρι να ψηφίσουν οι αντιπρόσωποι.

Πώς θα επιλεγεί νέος υποψήφιος;

Σε αντίθεση με την παραίτηση ενός προέδρου, η οποία προωθεί αυτόματα τον αντιπρόεδρο στον λευκό Οίκο, η αποχώρηση του Μπάιντεν από την κούρσα δεν σημαίνει ότι η Χάρις θα είναι η επίσημη υποψήφια. Οι περισσότεροι Δημοκρατικοί αναμένουν ότι θα είναι η αντικαταστάτριά του, αλλά οι εκπρόσωποι που επιλέγουν τον υποψήφιο για την προεδρία στο Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών είναι ελεύθεροι να ψηφίσουν για όποιον υποψήφιο θέλουν.

Εάν οι Δημοκρατικοί αποτύχουν να συσπειρωθούν πίσω από κάποιον, τότε θα οδηγηθούν σε ανοιχτό συνέδριο για πρώτη φορά από το 1968. Η διαδικασία αναμένεται να πυροδοτήσει παρασκηνιακές διαβουλεύσεις καθώς οι επίδοξοι υποψήφιοι θα προσπαθήσουν να κερδίσουν την υποστήριξη ανεξάρτητων αντιπροσώπων. Ωστόσο, οι Δημοκρατικοί πιθανότατα θα προσπαθήσουν να αποφύγουν μία τέτοια εξέλιξη επιχειρώντας να εδραιώσουν την υποστήριξη πίσω από ένα άτομο πριν από το συνέδριο.



Πόσο γρήγορα θα μπορούσε να επιλεγεί ένας υποψήφιος;

Παρόλο που ο Μπάιντεν και το κόμμα έχουν υποστηρίξει την Χάρις, κανείς δεν γίνεται επίσημος υποψήφιος μέχρι να ψηφίσουν οι αντιπρόσωποι. Προτού ο Μπάιντεν αποσυρθεί από την κούρσα, η Εθνική Επιτροπή των Δημοκρατικών είχε αποφασίσει τη διεξαγωγή εικονικής ψηφοφορίας την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου για να ορίσει τον προεδρικό της υποψήφιο. Εάν ακυρωθεί, τότε ο υποψήφιος θα επιλεγεί στο συνέδριο, το οποίο έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 19 Αυγούστου.

Ποια είναι η δυναμική της Κάμαλα Χάρις στις δημοσκοπήσεις εναντίον του Τραμπ;

Παρόλο που ο Μπάιντεν υποστήριξε την Κάμαλα Χάρις, οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις καταγράφουν μικρή διαφορά από εκείνη του Μπάιντεν απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ .

Σε έναν μέσο όρο της Washington Post έντεκα δημοσκοπήσεων μετά το ντιμπέιτ, ο Τραμπ προηγείτο κατά μέσο όρο του Μπάιντεν κατά 1,9%, έναντι ποσοστού 1,5% απέναντι στη Χάρις. Τέσσερις δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι η επίδοση της Αντιπροέδρου ήταν ελαφρώς καλύτερη από εκείνη του Μπάιντεν. Ωστόσο, σε άλλες τέσσερις συγκέντρωσε χειρότερα ποσοστά, ενώ σε τρεις ακόμα δεν καταγράφηκε διαφορά στη δυναμική της εν συγκρίσει με εκείνη του Μπάιντεν.

Μια δημοσκόπηση της Washington Post-ABC News-Ipsos αυτόν τον μήνα έδειξε ότι το 44% των Αμερικανών συνολικά δήλωσαν ότι θα ήταν «ικανοποιημένοι» εάν ο Μπάιντεν αποσυρόταν και η Χάρις γινόταν η υποψήφια των Δημοκρατικών, συμπεριλαμβανομένου του 70% των Δημοκρατικών.

Στην ίδια δημοσκόπηση, το 29% των Δημοκρατικών και των ανεξάρτητων δήλωσαν ότι στηρίζουν την υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις εάν ο Μπάιντεν παραιτηθεί, ενώ το 7% ανέφερε τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ, το 4% τη Μισέλ Ομπάμα. Οι μισοί Δημοκρατικοί δεν κατονόμασαν κανέναν.

Τι θα συμβεί στο συνέδριο των Δημοκρατικών;

Καθοριστικό ρόλο θα παίξει εάν το κόμμα συσπειρωθεί γύρω από τη Χάρις και δεν αμφισβητήσει κανείς την υποψηφιότητά της. Σε αυτή την περίπτωση, οι αντιπρόσωποι είναι πιθανό να την ψηφίσουν στο συνέδριο, όπως θα έκαναν και για τον Μπάιντεν.

Εάν, ωστόσο, υπάρξουν πολλοί υποψήφιοι, τότε θα διεξαχθεί ανοιχτό συνέδριο με τους αντιπροσώπους να είναι ελεύθεροι να ψηφίσουν για τον υποψήφιο της επιλογής τους. Στον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας, μόνο οι διαπιστευμένοι αντιπρόσωποι —περίπου 3.900— μπορούν να ψηφίσουν. Εάν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία, τότε οι υπερεκπρόσωποι —περίπου 700 αρχηγοί κομμάτων και εκλεγμένοι αξιωματούχοι— μπορούν να ψηφίσουν στους επόμενους γύρους μέχρι να επιλεγεί ένας υποψήφιος.

Έχει ξαναγίνει αυτό;

Ναι, όταν στις 31 Μαρτίου το 1968, ο Πρόεδρος Λίντον Μπ. Τζόνσον αποχώρησε από τις προεδρικές εκλογές. Ήταν η τελευταία φορά που οι Δημοκρατικοί διεξήγαγαν ανοιχτό συνέδριο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.