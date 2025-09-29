Τουρκία: «Πάγωσε» η παραγωγή του μαχητικού KAAN - Κριτική και ένταση για τη συνάντηση Ερντογάν - Τραμπ

Ένα από τα προβλήματα μας είναι το θέμα των κυρώσεων CAATSA, οι οποίες εμφανίστηκαν μετά το 2019, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη. Ακόμη, ο Φιντάν σημείωσε ότι «Το θέμα CAATSA είναι για εμάς πρόβλημα, είναι ένα συστημικό πρόβλημα το οποίο εμποδίζει την αγοραπωλησία αμυντικών συστημάτων μεταξύ δυο συμμάχων. Για παράδειγμα, είναι τα F-35, περιμένουμε τους κινητήρες του μαχητικού ΚΑΑΝ, η άδεια αυτή έχει κολλήσει στο Κογκρέσο. Πρέπει να δοθεί η άδεια να έρθουν οι κινητήρες και να ξεκινήσει η παραγωγή των KAAN. Είναι μεν τεχνικό πρόβλημα, αλλά συστημικά, όταν υπάρχουν περιορισμοί στις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ, αυτό θέλει - δεν θέλει θα μας οδηγήσει σε διαφορετικές αναζητήσεις στο διεθνές σύστημα».

Για μεγάλο πλήγμα στο πρόγραμμα του μαχητικού KAAN κάνει λόγο και η τουρκική εφημερίδα Socsu. Ειδικότερα, σημειώνει: «Mεγάλο πλήγμα στο εθνικὀ μαχητικό KAAN. Σταμάτησε η παραγωγή και την αιτία την ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ερντογάν, συνεχίζονται οι συζητήσεις αν θα αρθούν οι κυρώσεις CAATSA. O υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν αποκάλυψε πως λόγω αυτών των περιορισμών, έχουν προκληθεί δυσκολίες στην παραγωγή του. ΚΑΑΝ».

Η Cumhuriyet από τη μεριά της κάνει επίσης λόγο για αδιέξοδο με το KAAN, ενώ σημειώνει ότι «υπάρχουν ερωτηματικά με την πώληση των 48 μαχητικών στην Ινδονησία. Δεν υπάρχει κινητήρας».

Τούρκοι αξιωματούχοι ωστόσο φέρεται να δηλώνουν ότι θα συνεχιστεί η παραγωγή. «Το 2028 ο εθνικός κινητήρας θα είναι έτοιμος».

Κριτική αντιπολίτευσης στον Ερντογάν για τη συνάντηση με τον Τραμπ

Παράλληλα, η τουρκική αντιπολίτευση ασκεί κριτική στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντονάλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι «ο Τραμπ γέμισε τις τσέπες του και άρμεξε το γάλα. Αν κάνετε τέτοιες παραγγελίες, ο Τραμπ κάθε τρεις μήνες θα σας καλεί στον Λευκό Οίκο.

Ειδικότερα, ο Οζγκιούρ Οζέλ, πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόματος δήλωσε ότι «Oι κλακαδόροι των φιλοκυβερνητικών μέσων ενημέρωσης μιλούν για τον «παγκόσμιο ηγέτη». Ένας άνθρωπος σαν τον Τραμπ γέμισε τις τσέπες τους. Μια χώρα σύμμαχο τη μετέτρεψε σε χώρα πελάτη. Να σας πω και κάτι. Αν εσείς δείχνετε αυτήν εδώ την απόδοση, δεν θα υπάρχει λόγος να παρακαλάτε για μια συνάντηση στον Τραμπ. Θα σας καλεί κάθε 3 μήνες για να σας αρμέγει το γάλα! Γέμισε τον κουβά. Θα σας καλεί για ραντεβού, κάθε 3 μήνες. Με τόσα που παραγγείλατε, ο Τραμπ θα σας καλεί κάθε εβδομάδα στο τηλέφωνο να τον συνδέετε στο κρατικό δίκτυο TRT. Έχει κάποιον μετρητή στο στόμα του; Δεν του κοστίζουν κάτι τα λόγια του. Λέει «έξυπνος άνθρωπος», «φοβερός ηγέτης». Στην αρχή λέει, θα σου δώσω νομιμότητα, μετά λέει «αυτός ξέρει από νοθευμένες εκλογές». «Όταν αγοράζεις όμως LNG, όταν αγοράζεις Boeing, όταν κάνεις υποχωρήσεις, όταν πάρεις την πυρηνική τους ενέργεια, όταν παραχωρήσεις σπάνιες γαέες, τότε ο άνθρωπος αυτός σου δίνει τη νομιμότητά σου με το στόμα του», πρόσθεσε ο Οζέλ.

Ένταση στα φιλοκυβερνητικά μέσα για συνάντηση Ερντογάν - Τραμπ

Ένταση επικράτησε και στα φιλοκυβερνητικά μέσα της Τουρκίας για τη συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν, με δημοσιογράφο στο CNN Turk να λέει πως «παρουσιάζετε μια εικόνα σαν η Τουρκία να έχει παραδοθεί στις ΗΠΑ» και να λαμβάνει την απάντηση «μη λες τέτοια θα το μετανιώσεις.

Αναλυτικά ο διάλογος ανάμεσα σε δημοσιογράφους στο CNN Turk:

Ζαφέρ Σαχίν, δημοσιογράφος: Εντάξει ηρέμησε...

Χαντέ Φιράτ, δημοσιογράφος CNN Turk: Μην κάνεις σόου εδω μέσα.

Μεχμέτ Μετινέρ: Δημοσιογράφος Turkmedya: Τι σόου; Εσύ Χαντέ Φιράτ εδώ δεν μπορείς να παρουσιάζεις μια εικόνα λες και η Τουρκία έχει παραδοθεί. Ούτε εσύ, ούτε οι άλλοι εδώ μέσα. Δεν θα το επιτρέψω.

Χαντέ Φιράτ: Πρόσεχε, μην επιχειρείς να κάνεις τέτοιο πράγμα με το όνομα μου. Θα το μετανιώσεις! Θα το μετανιώσεις!

Μεχμέτ Μεντινέρ: Μα τι λες τώρα; Είπατε τίποτα για το πλαίσιο της συζήτησης; Eίπατε κάτι για τη σημασία αυτής της συνάντησης;

Χαντέ Φιράτ: Aπο το πρωί τα λέμε αυτά. Εσύ σε ποιον κάνεςι αυτό το σόου. Σε μένα; Mε ξέρεις τόσα χρόνια.Είσαι εξωγήινος; Δεν με ξέρεις; Ντροπή!

Μεχμέτ Μετινέρ: Ναι όμως πρέπει να πούμε κάτι. Μην ενοχλείστε και τόσο με όσα λέμε.

Χαντέ Φιράν: Άλλο να λες κάτι, άλλο να προσβάλλεις κι άλλο να λες ψέματα. Δεν μπορείς!

Τουρκικά ΜΜΕ για Μητσοτάκη και casus belli

Στο μεταξύ, το τουρκικό δίκτυο Haber Global, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το casus bell. «Θέλουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία αλλά πρέπει να αρθεί το casus belli. Aυτή η δήλωση ανήκει στον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης στο εβδομαδιαίο μήνυμα που δημοσιοποιεί στα κοινωνικά δίκτυα, αναφέρθηκε και στις σχέσεις με την Ελλάδα. Υποστήριξε πως η κυβέρνηση της Ελλάδας επιθυμεί να έχει καλές σχέσεις με την Τουρκία, όμως ανέφερε πως πρέπει να ακυρωθεί το casus belli το οποίο ανακοινώθηκε το 1995», μετέδωσε το Haber Global.

Διορίστηκε κρατικός επίτροπος σε μεγάλο όμιλο της Τουρκίας

Σημειώνεται ακόμη ότι διορίστηκε κρατικός επίτροπος σε μεγάλο όμιλο της Τουρκίας, Ciner Holding, με 10.000 εργαζομένους. Σύμφωνα με τον Κωστίδη, ο όμιλος είχε μεταφέρει στην Ελλάδα όλες τις δραστηριότητες στη ναυτιλία ενώ είχαν υπάρξει και κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

