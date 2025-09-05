Οι ΗΠΑ καταγγέλλουν την υπέρπτηση δυο μαχητικών της Βενεζουέλας πάνω από αμερικανικό πολεμικό πλοίο στην Καραϊβική

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας καταδίκασε χθες Πέμπτη την υπέρπτηση δυο στρατιωτικών αεροσκαφών της Βενεζουέλας πάνω από πλοίο του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ στην Καραϊβική θάλασσα, κάνοντας λόγο για «ιδιαίτερα προκλητική ενέργεια» και προειδοποιώντας το Καράκας εναντίον οποιασδήποτε κλιμάκωσης.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο «απευθύνει σθεναρή σύσταση στο καρτέλ που κυβερνά τη Βενεζουέλα να μην κάνει περαιτέρω προσπάθειες να παρακωλύσει, να αποτρέψει ή να επέμβει σε επιχειρήσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων κατά της διακίνησης ναρκωτικών και κατά της τρομοκρατίας», ανέφερε μέσω X, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το επεισόδιο.

Η Ουάσιγκτον έχει αναπτύξει τουλάχιστον οκτώ πολεμικά πλοία στην Καραϊβική, ανοικτά της Βενεζουέλας, καθώς ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του κατηγορούν τον πρόεδρο της χώρας της Λατινικής Αμερικής Νικολάς Μαδούρο πως διευθύνει κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών.

Την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν «πλεούμενο που μετέφεραν ναρκωτικά» κι είχε αναχωρήσει από τη Βενεζουέλα σκοτώνοντας 11 «ναρκωτρομοκράτες», που παρουσίασε ως μέλη του καρτέλ Tren de Aragua.

Η Tren de Aragua είναι συμμορία που ιδρύθηκε στη Βενεζουέλα και φέρεται δρα σε διάφορες χώρες. Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο κ. Τραμπ τη χαρακτήρισε τον Φεβρουάριο, όπως και άλλα λατινοαμερικάνικα καρτέλ, «τρομοκρατική» οργάνωση.

Το πλήγμα εξαπολύθηκε καθώς το ταχύπλοο βρισκόταν «στα διεθνή ύδατα, μεταφέροντας ναρκωτικά με προορισμό τις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο κ. Μαδούρο καταγγέλλει την «απειλή» που εγείρουν τα αμερικανικά πολεμικά πλοία τα οποία «έχουν στο στόχαστρο τη Βενεζουέλα», βλέποντας κίνδυνο απόφασης και επιχείρησης «αλλαγής καθεστώτος».

Η Βενεζουέλα είναι έτοιμη να εμπλακεί σε «ένοπλο αγώνα για να υπερασπιστεί την εθνική επικράτεια», πρόσθεσε προ αυτή την εβδομάδα, αν και επισήμως η Ουάσιγκτον δεν έχει απειλήσει να προχωρήσει σε εισβολή.

Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, δήλωσε πως τα δυο αεροσκάφη ήταν F-16 και ότι το πλοίο πάνω από το οποίο πέταξαν ήταν το αντιτορπιλικό USS Jason Dunham, κλάσης Άρλι Μπερκ.

Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ χθες υπερασπίστηκε το – ασυνήθιστο – πλήγμα εναντίον του ταχύπλοου και πρόσθεσε πως οι επιχειρήσεις του είδους θα συνεχιστούν, για την αποτροπή της απειλής των ναρκωτικών για τη δημόσια υγεία στις ΗΠΑ, όπως το έθεσε. «Η δηλητηρίαση του αμερικανικού λαού τέλειωσε», είπε.

Προχθές Τετάρτη, ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας Ντιοσντάντο Καμπέγιο έκανε λόγο για «εξωδικαστικές εκτελέσεις». «Ανακοίνωσαν πομπωδώς πως δολοφόνησαν 11 ανθρώπους (...) Και το δικαίωμα στην υπεράσπιση;» τόνισε.

Πίσω στην Ουάσιγκτον, η δημοκρατική βουλεύτρια Ιλάν Όμαρ έκανε λόγο για «παράνομες» ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ στη νότια Καραϊβική.

Το αμερικανικό Κογκρέσο «δεν έχει κηρύξει πόλεμο στη Βενεζουέλα, ούτε στην Tren de Aragua», θύμισε η πολιτικός, και το γεγονός ότι αυτή η τελευταία εγκληματική οργάνωση χαρακτηρίστηκε «τρομοκρατική» δεν δίνει «λευκή επιταγή σε κανέναν πρόεδρο για να αγνοήσει την ξεκάθαρα ορισμένη από το Σύνταγμα δικαιοδοσία του Κογκρέσου όσον αφορά τα ζητήματα του πολέμου και της ειρήνης».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

