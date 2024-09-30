Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό κάλεσε εκ νέου το Ισραήλ να μην προβεί σε χερσαία εισβολή στον Λίβανο, λέγοντας ότι το Παρίσι θα ενισχύσει την υποστήριξή της στον λιβανέζικο στρατό.

"Προτρέπω (...) το Ισραήλ να μην προβεί σε οποιαδήποτε χερσαία εισβολή και να παύσει τα πυρά. Καλώ τη Χεζμπολάχ να κάνει το ίδιο και να μην προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να οδηγήσει σε περιφερειακή αποσταθεροποίηση", τόνισε ο Μπαρό σε δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στον Λίβανο.

Νωρίτερα σήμερα ο Λιβανέζος πρωθυπουργός Νατζίμπ Μικάτι ζήτησε να κηρυχθεί εκεχειρία με το Ισραήλ, έπειτα από συνομιλίες που είχε με τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών, στην πρώτη επίσκεψη υψηλόβαθμου Δυτικού διπλωμάτη στη Βηρυτό μετά την εντατικοποίηση των ισραηλινών πληγμάτων εναντίον του Λιβάνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

