Όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ιράν στις 13 Ιουνίου, επικαλέστηκε ένα κρίσιμο επιχείρημα: πως το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα είχε φτάσει σε «σημείο χωρίς επιστροφή». Η πληροφορία αυτή, βασισμένη σε απόρρητα στοιχεία που παρουσιάστηκαν και σε δυτικούς συμμάχους, φαίνεται να κινητοποίησε όχι μόνο την κυβέρνηση του Ισραήλ αλλά και τη δική του υπηρεσιακή ελίτ.

Αν και το πλήρες περιεχόμενο των ισραηλινών φακέλων παραμένει κρυφό, το Economist εξασφάλισε πρόσβαση σε πηγές που γνώριζαν το περιεχόμενο των φακέλων αυτών, σκιαγραφώντας τα ευρήματα και την πολιτική τους βαρύτητα.

Το περιεχόμενο του φακέλου

Η ισραηλινή πλευρά αναφέρεται σε δύο βασικά αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν, κατά την άποψή της, την επιτάχυνση της πορείας του Ιράν προς την κατασκευή πυρηνικού όπλου:

Πρώτον, μία ομάδα Ιρανών επιστημόνων φέρεται να έχει αποκρύψει πυρηνικό υλικό άγνωστης καθαρότητας, μη καταγεγραμμένο από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ). Στις 9 Ιουνίου ο Οργανισμός ανέφερε ότι τα επίσημα ιρανικά αποθέματα περιλάμβαναν πάνω από 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου υψηλής καθαρότητας.

Δεύτερον, οι επιστήμονες αυτοί φέρονται να είχαν προγραμματίσει συνάντηση με στελέχη του πυραυλικού σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, ενδεικτικό της έναρξης της διαδικασίας «συζεύξεως» πυρηνικής κεφαλής με πύραυλο.

Η εν λόγω δραστηριότητα θεωρείται συνέχεια του προγράμματος AMAD, που το Ιράν φέρεται να ανέστειλε το 2003 υπό τον φόβο αμερικανικής εισβολής. Η νέα δομή περιλαμβάνει την οργάνωση SPND, με κάλυψη σε τομείς όπως τα εμβόλια covid-19 και η τεχνολογία λέιζερ. Σύμφωνα με το Ισραήλ, καθοριστικός ήταν ο ρόλος του δολοφονηθέντος το 2020 Μοχσέν Φαχριζαντέ, πρώην επικεφαλής του AMAD.

