Η ΕΕ αναζητά εναγωνίως λύση για Ισραήλ - Ιράν

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ρόλο παρατηρητή στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επιλέγοντας προς το παρόν να προωθήσει τη λύση της διαπραγμάτευσης, χωρίς να ζητεί ρητά κατάπαυση του πυρός.

Δηλώσεις κορυφαίων αξιωματούχων

Σε συνέντευξη Τύπου από τον Καναδά, στο πλαίσιο της συνόδου των G7, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογράμμισε ότι *"δεν υπάρχει αμφιβολία πως το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο"*. Συμπλήρωσε ότι θεωρεί τη *"λύση μέσω διαπραγματεύσεων, μακροπρόθεσμα, ως την καλύτερη επιλογή"*, ενώ όπως ανέφερε, αυτό επισήμανε και στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σε πρόσφατη τηλεφωνική τους επικοινωνία.

Αντίστοιχα, η Κάγια Κάλλας δήλωσε πως *"διαρκής ασφάλεια χτίζεται μέσω της διπλωματίας, όχι της στρατιωτικής δράσης"*, μετά τη συνομιλία της με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν. Παράλληλα, ανακοίνωσε την έκτακτη συνεδρίαση των 27 υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. για την αξιολόγηση της κρίσης και των πιθανών συνεπειών της για την Ευρώπη.

Κλιμάκωση της έντασης και ενεργειακή ανησυχία

Το Ιράν απειλεί με *"αντίποινα"* σε όσους οικονομικά ή στρατιωτικά στηρίξουν το Ισραήλ, σε ένα περιβάλλον όπου βρετανικές και γαλλικές δυνάμεις ενισχύουν ήδη την παρουσία τους στην περιοχή. Οι Βρυξέλλες εκφράζουν έντονη ανησυχία για τον πιθανό αντίκτυπο στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές, ειδικά στην περίπτωση διατάραξης κρίσιμων θαλάσσιων διαδρομών εμπορίου πετρελαίου από το Ιράν και τους συμμάχους του.

Η πρόεδρος της Κομισιόν είχε επίσης τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την *"τεταμένη γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή και τον συντονισμό στις αγορές ενέργειας"*.

Ανατροπή της ατζέντας της G7

Η διήμερη σύνοδος των G7 στο Κανανάσκι του Καναδά επρόκειτο να εστιάσει στον πόλεμο στην Ουκρανία και το κοινό μέτωπο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σε περίπτωση αποτυχίας των διπλωματικών προσπαθειών. Ωστόσο, η νέα κρίση στη Μέση Ανατολή άλλαξε ριζικά το πρόγραμμα, φέρνοντας εκ νέου στην επιφάνεια και τις ευρωατλαντικές διαφωνίες, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί σκληρή στάση και απειλεί την Ε.Ε. με αύξηση δασμών σε ευρωπαϊκά προϊόντα.

Ξεκάθαρο ωστόσο ήταν το μήνυμα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν λίγο πριν τη σύνοδο: *"Ας κρατήσουμε τις [εμπορικές] ανταλλαγές ανάμεσά μας δίκαιες, προβλέψιμες και ανοιχτές. Πρέπει όλοι μας να αποφύγουμε τον προστατευτισμό"*.

Πηγή: Deutsche Welle

