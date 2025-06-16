ΥΠΕΞ Γερμανίας: Στην Κύπρο σήμερα για συνάντηση με τον ομόλογό του Κωνσταντίνο Κόμπο

Με τον ομόλογό του της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Κόμπο θα συναντηθεί αργότερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών Κρίστιαν Βάγκνερ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, ο κ. Βάντεφουλ θα φθάσει στην Κύπρο επιστρέφοντας από την περιοδεία του σε χώρες του Κόλπου και θα συναντηθεί με τον κύπριο ομόλογό του. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν θέμα των συνομιλιών θα είναι και ενδεχόμενος ρόλος της Κύπρου σε πιθανή επιχείρηση απομάκρυνσης Γερμανών από το Ισραήλ, ο κ. Βάγκνερ περιορίστηκε να δηλώσει ότι «κοιτάζουμε φυσικά όλες τις επιλογές και προετοιμαζόμαστε», διευκρίνισε ωστόσο ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο προς ανακοίνωση και επισήμανε ότι η κατάσταση είναι ακόμη πολύ συγκεχυμένη, καθώς ο εναέριος χώρος είναι αποκλεισμένος και το αεροδρόμιο του Ισραήλ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Την ίδια ώρα, πρόσθεσε, οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας εξετάζουν άλλες επιλογές, όπως την οδική μετακίνηση, και η γερμανική πλευρά μελετά με ποια μέσα και εργαλεία μπορεί να υποστηρίξει την έξοδο των Γερμανών από την περιοχή. «Η Κύπρος θα μπορούσε να είναι μια επιλογή, αλλά υπάρχουν και άλλοι δρόμοι», τόνισε ο εκπρόσωπος και ανέφερε ότι μέχρι τώρα περισσότεροι από 4.000 Γερμανοί έχουν εγγραφεί στους καταλόγους της γερμανικής πρεσβείας στο Ισραήλ, αλλά ο πραγματικός αριθμός εκτιμάται ως σημαντικά μεγαλύτερος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

