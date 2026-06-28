Ζελένσκι: Έχουν αρχίσει οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ανοίγουν τα διαπραγματευτικά κεφάλαια για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι οι διαπραγματεύσεις με το μπλοκ «έχουν ήδη ξεκινήσει».

«Η Ουκρανία έχει ήδη διανύσει μεγάλη απόσταση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση... Κάθε τέτοιο βήμα μάς φέρνει πιο κοντά – την Ουκρανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους Ουκρανούς και ολόκληρη την Ευρώπη», δήλωσε ο Ζελένσκι στο μήνυμά του για την Ημέρα του Συντάγματος.

Ukraine has already come a long way to the EU. Much has been built on this foundation, negotiations on our membership have already begun, clusters are already being opened, and every such step brings us closer together – Ukraine and the European Union, Ukrainians and all of… pic.twitter.com/sNdOGRq0Sc — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 28, 2026

Εξήρε επίσης τους Ουκρανούς στρατιώτες, λέγοντας ότι προστατεύουν «το μέλλον ολόκληρης της Ευρώπης», ενώ υπογράμμισε πως η Ουκρανία αποτελεί «αναπόσπαστο μέρος της κοινής ευρωπαϊκής οικογένειας».

Παράλληλα, ανακοίνωσε τη θέσπιση του νέου Τάγματος της Ευρώπης (Order of Europe), το οποίο θα απονέμεται «σε όσους στάθηκαν και συνεχίζουν να στέκονται στο πλευρό μας σε αυτόν τον αγώνα».

Πηγή: skai.gr

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