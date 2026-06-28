Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο 1ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ναυπάκτου, στον Πλατανίτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όπως τις αναφέρει το tempo24.news, ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο και μία μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού κινούνταν με κατεύθυνση προς τη Ναύπακτο. Στο ύψος μεγάλου καταστήματος της περιοχής, ο οδηγός του αυτοκινήτου, κάτοικος Χαλκίδας, επιχείρησε να στρίψει αριστερά προκειμένου να εισέλθει στον χώρο του καταστήματος.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο αναβάτης της μοτοσικλέτας δεν πρόλαβε να αντιληφθεί τον ελιγμό του προπορευόμενου οχήματος, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στο πλάι του αυτοκινήτου. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, η μοτοσικλέτα κατέληξε σε στύλο φωτισμού, ενώ ο αναβάτης εκσφενδονίστηκε περίπου 15 μέτρα μακριά, καταλήγοντας εκτός του οδοστρώματος.

Διερχόμενοι οδηγοί σταμάτησαν αμέσως για να προσφέρουν βοήθεια και ειδοποίησαν την Τροχαία Ναυπακτίας. Μάλιστα, ένας από αυτούς ακινητοποίησε διερχόμενο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο επέστρεφε από το Αγρίνιο, προκειμένου να παρασχεθούν άμεσα οι πρώτες βοήθειες στον τραυματία.

Το πλήρωμα του ασθενοφόρου ανέλαβε τη διακομιδή του τραυματία χωρίς καθυστέρηση, μεταφέροντάς τον στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο αναβάτης, ο οποίος κατάγεται από το Αγρίνιο, φέρει τραύματα στα κάτω άκρα και στα χέρια, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος διερευνά η Τροχαία Ναυπακτίας.

Δείτε βίντεο του Lepanto tv:

Πηγή: skai.gr

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