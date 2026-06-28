Βίντεο από την κατάσβεση της φωτιάς στη Σταμάτα - Οριοθετήθηκε σε 15 λεπτά

Άμεσα κατεσβέθη η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, σήμερα (28 Ιουνίου 2026), λίγο μετά τις 15:00 στη Σταμάτα.

Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές και παρά τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή, η φωτιά οριοθετήθηκε σε 15 λεπτά, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Για την αντιμετώπισή της επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα καθώς και εθελοντές με συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας ενώ

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε) έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.