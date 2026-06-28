Συναγερμός σήμανε στην Καλλιθέα σήμερα, Κυριακή, λίγο μετά τις 16:00 για φωτιά που ξέσπασε σε διώροφη μονοκατοικία επί της οδού Αριστείδου και Αγίων Πάντων η οποία τέθηκε υπό έλεγχο λίγο πριν τις 19.00.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, 75 ετών, πήδηξε από τον μπαλκόνι του πρώτου ορόφου και την έπιασαν οι πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί για να βοηθήσουν πριν φτάσει η πυροσβεστική. Η ίδια αντιμετωπίζει αναπνευστικά θέματα και μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Παράλληλα, ένα άλλο άτομο που περνούσε από το σημείο ο οποίος πήγε να βοηθήσει τραυματίστηκε στο πόδι.

Στη συνέχεια, 2 πυροσβέστες αισθάνθηκαν αδιαθεσία και τους παρέλαβε το ΕΚΑΒ με αναπνευστικά προβλήματα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο της μονοκατοικίας ο οποίος όπως φαίνεται και στο βίντεο καίγεται ολοσχερώς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καταβάλουν προσπάθειες για να μην επεκταθεί η πυρκαγιά στο ισόγειο του κτηρίου αλλά και στα παρακείμενα κτίρια, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 24 πυροσβέστες με επτά οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αττικής έχει μεταβεί στην πυρκαγιά για τη διερεύνηση των αιτίων της.

👉24 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα επιχείρούν για την κατάσβεσή της πυρκαγιάς σε 2όροφη οικία στην Καλλιθέα pic.twitter.com/x1fla5HkhC — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 28, 2026

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίων Πάντων από το ύψος της συμβολής της με την οδό Θησέως, στην οδό Γρυπάρη από το ύψος της συμβολής της με την οδό Μενελέαου και στην οδό Αριστείδου από το ύψος της συμβολής με την οδό Χαροκόπου.

Πηγή: skai.gr

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