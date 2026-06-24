Ακυρώθηκε εκδήλωση για την ακραία ζέστη στο Λονδίνο λόγω της… ακραίας ζέστης

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Μια εκδήλωση στο Λονδίνο, η οποία είχε ως θέμα την προσαρμογή στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ακυρώθηκε σήμερα εξαιτίας του ίδιου του φαινομένου που στόχευε να αντιμετωπίσει.

Το συνέδριο, με τίτλο «Ακραία Ζέστη: Βελτίωση της διακυβέρνησης και ενίσχυση της δράσης σε όλο τον κόσμο», επρόκειτο να φιλοξενηθεί στο London School of Economics (LSE) στο πλαίσιο της εβδομάδας δράσης για το κλίμα.

Ωστόσο, τα σχέδια των διοργανωτών ανατράπηκαν από τις πρωτοφανείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα.

«Λυπούμαστε που αυτή η εκδήλωση ακυρώθηκε λόγω της κόκκινης προειδοποίησης για ακραία ζέστη που εξέδωσε η μετεωρολογική υπηρεσία», αναφέρουν χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή τους.

Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία έχει πλέον επεκτείνει τον σπάνιο κόκκινο συναγερμό μέχρι τις νότιες ακτές της Αγγλίας. Η προειδοποίηση, η οποία υποδηλώνει μια «εξαιρετική περίοδο ζεστού καιρού», θα βρίσκεται σε ισχύ έως τα μεσάνυχτα της αυριανής ημέρας.

Στις περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο του συναγερμού περιλαμβάνονται τα Ανατολικά και Δυτικά Μίντλαντς, η Ανατολική, Νοτιοανατολική και Νοτιοδυτική Αγγλία, το Λονδίνο, καθώς και η Ουαλία.

Σε κλοιό καύσωνα το Ηνωμένο Βασίλειο

Η ακύρωση της εκδήλωσης έρχεται τη στιγμή που το Ηνωμένο Βασίλειο βιώνει συνθήκες έντονου καύσωνα, ο οποίος τροφοδοτείται από έναν ισχυρό «θερμικό θόλο» που έχει εγκατασταθεί πάνω από τη δυτική Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι θερμοκρασίες αναμένεται να σπάσουν το ρεκόρ Ιουνίου των 35,6°C (που κρατά από το 1976), αγγίζοντας ή και ξεπερνώντας τους 39 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της κεντρικής και νότιας Αγγλίας.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνη λόγω της έντονης υγρασίας αλλά και των λεγόμενων «τροπικών νυχτών», κατά τις οποίες ο υδράργυρος δεν πέφτει κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου, στερώντας κάθε ευκαιρία για ανακούφιση του οργανισμού.

Ο κόκκινος συναγερμός –ο υψηλότερος βαθμός ετοιμότητας– σημαίνει ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για σοβαρά προβλήματα στις μεταφορές, την υδροδότηση και το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Πηγή: skai.gr

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