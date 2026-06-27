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Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν χτυπήματα - Βίντεο από τα πλήγματα των ΗΠΑ

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς απάντησε πως η «βία θα αντιμετωπιστεί με βία» - Για «κατάφωρη παραβίαση του πρωτοκόλλου συμφωνίας» μιλά το Ιράν

UPDATE: 11:01
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ΗΠΑ - Ιράν

Νέα κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ να εξαπολύουν την Παρασκευή αεροπορικές επιθέσεις κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων πέριξ του Στενού του Ορμούζ, ως απάντηση στην επίθεση που εξαπέλυσε η Τεχεράνη την Πέμπτη εναντίον εμπορικού πλοίου κοντά στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό. 

Ακολούθως, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως σαν απάντηση εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην περιοχή του Κόλπου. «Εάν οι επιθέσεις επαναληφθούν, η απάντησή μας θα είναι μεγαλύτερη από αυτήν», προειδοποίησαν.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δημοσίευσε και βίντεο από τα αμερικανικά πλήγματα:

«Αμερικανικά αεροσκάφη χτύπησαν ιρανικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ», ανέφερε η CENTCOM. «Η αδικαιολόγητη επιθετική ενέργεια εναντίον της εμπορικής ναυτιλίας από τις ιρανικές δυνάμεις παραβίασε σαφώς την εκεχειρία», επισημαίνει. 

«Η βία θα αντιμετωπιστεί με βία»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς σε ανακοίνωσή του τόνισε πως η «βία θα αντιμετωπιστεί με βία». 

«Το Ιράν υπέγραψε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Εμείς την τηρήσαμε. Αν έχουν διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του μνημονίου συνεργασίας, μπορούν να σηκώσουν το τηλέφωνο», έγραψε στο X.

Ιράν: Κατάφωρη παραβίαση του πρωτοκόλλου συμφωνίας

Και το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε πως έπληξαν στόχους που συνδέονται με τις δυνάμεις των ΗΠΑ σε απάντηση αμερικανικών αεροπορικών πληγμάτων στις νότιες ακτές του.

Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζονται οι στόχοι ούτε το πού βρίσκονται. Το Ιράν «καταδικάζει σθεναρά τα αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές τρομοκρατικές ένοπλες δυνάμεις τη νύχτα της Παρασκευής, 26 Ιουνίου, εναντίον πολλών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στις νότιες ακτές του Ιράν», ανέφερε το ΥΠΕΞ.

Τα πλήγματα αυτά «συνιστούν κατάφωρη παραβίαση της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και κατάφωρη παραβίαση της παραγράφου 1 του πρωτοκόλλου συμφωνίας» που επιτεύχθηκε στα μέσα Ιουνίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προστίθεται στην ανακοίνωση της ιρανικής διπλωματίας.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν ΗΠΑ επιθέσεις Στενά του Ορμούζ
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