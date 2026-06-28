Η NASA κάνει αγώνα δρόμου για να σώσει ένα γηρασμένο τηλεσκόπιο από την πτώση του πίσω στη Γη με μια παράτολμη αποστολή διάσωσης.

Η επιχείρηση διάσωσης, ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων, ξεκινά ακόμη και αυτή την εβδομάδα με την προγραμματισμένη εκτόξευση ενός ρομποτικού ναυαγοσώστη.

Η NASA προσέλαβε τη νεοφυή εταιρεία Katalyst Space Technologies για να ωθήσει το Παρατηρητήριο Swift σε μια υψηλότερη τροχιά, όπου θα μπορεί να συνεχίσει το κυνήγι μερικών από τις μεγαλύτερες εκρήξεις του σύμπαντος. Ένα διαστημικό σκάφος με τρεις βραχίονες, κατασκευασμένο από την Katalyst, θα καταδιώξει το Swift μόλις αυτό απογειωθεί από μια ατόλη στα Νησιά Μάρσαλ του Ειρηνικού, επιβιβασμένο σε έναν πύραυλο Pegasus που εκτοξεύεται από αεροπλάνο. Η εκτόξευση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και την Τρίτη.

Σαρώνοντας το σύμπαν από την εκτόξευσή του το 2004, το Swift βυθίζεται όλο και πιο γρήγορα λόγω της πρόσφατης έντονης ηλιακής δραστηριότητας. Πρέπει να φτάσει σε μια υψηλότερη, πιο σταθερή τροχιά το συντομότερο δυνατό για να επιβιώσει.

Κίνδυνος και για το Hubble

Το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Hubble της NASA -το οποίο επίσης κινδυνεύει- θα μπορούσε να είναι το επόμενο.

Όπως και το Swift, το Hubble χάνει υψόμετρο καθώς ο ήλιος εκρήγνυται με τη μία αναλαμπή μετά την άλλη. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Katalyst Space, Ghonhee Lee, δήλωσε ότι το ρομπότ επόμενης γενιάς της εταιρείας του, το οποίο βρίσκεται ακόμη υπό ανάπτυξη, θα μπορούσε να σώσει την κατάσταση για το πολύ μεγαλύτερο Hubble σε μερικά χρόνια.

Μόνο η Κίνα έχει επιχειρήσει μια αποστολή παρόμοια με την επερχόμενη, ωθώντας με επιτυχία έναν δορυφόρο σε μια υψηλότερη τροχιά νεκροταφείου («graveyard orbit») πριν από τέσσερα χρόνια.

«Αυτό είναι το πρώτο αμερικανικό διαστημικό ρομπότ που θα ανέβει και θα κάνει κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Lee στο Associated Press. «Η NASA έχει όλα αυτά τα μεγάλα, παλαιά παρατηρητήρια… όλα τους μπορούν να επωφεληθούν από μια τέτοια υπηρεσία. Επομένως, αυτό που αποδεικνύουμε με αυτή την αποστολή είναι ότι πρόκειται για μια νέα στρατηγική στο εγχειρίδιο που είναι πλέον διαθέσιμη».

Θα χρειαστεί περίπου ένας μήνας στο αυτόνομο διαστημικό σκάφος της Katalyst, με το όνομα Lift, για να συναντηθεί με το Swift και να το πιάσει, και άλλοι δύο μήνες για να ανεβάσει την τροχιά του από τα σημερινά 360 χιλιόμετρα στα επιθυμητά 600 χιλιόμετρα.

Το βάρους 1,4 τόνων παρατηρητήριο ακτίνων γάμμα πρέπει να βρίσκεται πάνω από τα 300 χιλιόμετρα για να πετύχει η διάσωση. Αναμένεται να φτάσει σε αυτό το σημείο χωρίς επιστροφή τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις.

Με μέγεθος περίπου όσο ένα μικρό ψυγείο κουζίνας και με άνοιγμα ηλιακών πτερυγίων 12 μέτρων, το Lift διαθέτει τρεις βραχίονες με εμβέλεια λίγο πάνω από 1 μέτρο. Κάθε βραχίονας έχει δύο λαβές που μοιάζουν με τσιμπίδα και θυμίζουν τα χέρια μιας μίνι φιγούρας Lego.

Αν όλα πάνε καλά, το Swift θα μπορούσε να επιστρέψει σε λειτουργία μέχρι τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον Lee.

«Κανείς δεν πίστευε ότι θα ήταν εφικτό»

Αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, το Swift δεν σχεδιάστηκε ποτέ για να επισκευαστεί, πόσο μάλλον να ανακτηθεί από χέρια -ανθρώπινα ή μη. Αυτό είναι που το κάνει τόσο απαιτητικό, σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας, οι οποίοι τονίζουν ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα πετύχει.

Η NASA υπέγραψε συμβόλαιο με την Katalyst τον περασμένο Σεπτέμβριο με δύο μόνο αιτήματα: «Πρέπει να γίνει γρήγορα, αλλά παρακαλώ μην κάνετε τα πράγματα χειρότερα». Εννέα μήνες αργότερα, η εταιρεία είναι έτοιμη για δράση.

«Πρέπει να είμαι ειλικρινής. Κανείς δεν πίστευε ότι θα ήταν εφικτό. Κανείς δεν πίστευε ότι θα φτάναμε τόσο μακριά όσο έχουμε ήδη φτάσει σήμερα», δήλωσε ο Shawn Domagal-Goldman, διευθυντής αστροφυσικής της NASA.

Η NASA κέρδισε λίγο περισσότερο χρόνο για το Swift, απενεργοποιώντας όλα τα επιστημονικά όργανα για να επιβραδύνει την κάθοδό του. Οι παρατηρήσεις σταμάτησαν τον Φεβρουάριο.

Η επικεφαλής των επιστημονικών αποστολών της NASA, Nicky Fox, δήλωσε ότι η προσπάθεια αξίζει τον κόπο.

«Αν αφήσουμε το Swift να επανέλθει στην ατμόσφαιρα, θα χάναμε αυτό το τηλεσκόπιο. Θα χάναμε πολλές δυνατότητες», είπε. «Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τον προϋπολογισμό για να κατασκευάσουμε ένα άλλο για να το αντικαταστήσουμε».

Αν και δεν μπορούν να σωθούν τα πάντα στο διάστημα, το Swift είναι ξεχωριστό, δήλωσε ο Domagal-Goldman.

Πιστό στο όνομά του (σ.μ. Swift = Γρήγορος), το Swift είναι σχεδιασμένο να στρέφεται γρήγορα για να αποτυπώνει έκτακτα αστρονομικά γεγονότα, όπως εκλάμψεις ακτίνων γάμμα και αστέρες που εκρήγνυνται. Με περισσότερες ανακαλύψεις να αναμένονται από το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Webb και το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Roman που πρόκειται να εκτοξευθεί σύντομα, το Swift, αν σωθεί, θα είναι πιο απασχολημένο από ποτέ ως ο «πρώτος ανταποκριτής της NASA».

Η Katalyst βλέπει το Swift ως το εφαλτήριο για μια νέα επιχείρηση επισκευών στο διάστημα. Ο ρομποτικός διασώστης επόμενης γενιάς της εταιρείας, που είναι προγραμματισμένος να πετάξει τον επόμενο χρόνο, θα αναλάβει δορυφόρους που βρίσκονται σε υψόμετρο έως και 22.300 μίλια (35.800 χιλιόμετρα). Ο Lee οραματίζεται εκατοντάδες ρομπότ σε τροχιά μια μέρα, τα οποία όχι μόνο θα επισκευάζουν και θα ανυψώνουν δορυφόρους, αλλά θα τους ανεφοδιάζουν με καύσιμα και θα κατασκευάζουν ηλιακά πάρκα, κέντρα δεδομένων και άλλες πλατφόρμες.

Το ηλικίας 36 ετών Hubble, το οποίο έλαβε επανειλημμένες συντηρήσεις από αστροναύτες που πραγματοποίησαν διαστημικούς περιπάτους κατά την εποχή των διαστημικών λεωφορείων, θα μπορούσε να ακολουθήσει το 2028 με μια ώθηση παράτασης ζωής από την Katalyst.

«Είναι ένας εθνικός θησαυρός», δήλωσε η Fox. «Ο κόσμος λατρεύει το Hubble».

Πηγή: skai.gr

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