Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το καλύτερο πανό του Μουντιάλ: «Σόρι, Τζόρνταν...»

Η Ιορδανία αποχαιρέτησε το Μουντιάλ με ήττα από την Αργεντινή (3-1), αλλά ένας φίλος της ομάδας έκλεψε την παράσταση με το πανό του

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Jordan

Η Ιορδανία αποχαιρέτησε το Μουντιάλ με ήττα από την Αργεντινή (3-1), αλλά ένας φίλος της ομάδας έκλεψε την παράσταση με το πανό του.

Σε αυτό «έπαιξε» με το όνομα της πατρίδας του (Jordan) και τον... GOAT του μπάσκετ, Μάικλ Τζόρνταν.

«Συγνώμη, Μάικλ, αλλά εμείς ήμασταν Jordan πρώτοι», έγραφε ο φίλος της Ιορδανίας.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μουντιάλ 2026 Ιορδανία Michael Jordan
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark

Απόρρητο