Το καλύτερο πανό του Μουντιάλ: «Σόρι, Τζόρνταν...»

Η Ιορδανία αποχαιρέτησε το Μουντιάλ με ήττα από την Αργεντινή (3-1), αλλά ένας φίλος της ομάδας έκλεψε την παράσταση με το πανό του.

Σε αυτό «έπαιξε» με το όνομα της πατρίδας του (Jordan) και τον... GOAT του μπάσκετ, Μάικλ Τζόρνταν.

«Συγνώμη, Μάικλ, αλλά εμείς ήμασταν Jordan πρώτοι», έγραφε ο φίλος της Ιορδανίας.

Fan banner of the day award goes to pic.twitter.com/1Pi3CwW38a — World Cup 2026 Daily (@TotalFootball) June 28, 2026

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