Μία επίλεκτη ομάδα Ελλήνων διασωστών με εκπαιδευτικούς σκύλους, drone με θερμικές κάμερες και sonar θα προσπαθήσει να εντοπίσει ανθρώπινες ζωές μέσα στα χαλάσματα στο Καράκας, μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που έχουν θέσει από την Τετάρτη τη Βενεζουέλα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ο Μίλτος Μπενάκης, πρόεδρος της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών Θεσσαλονίκης, αναφέρει πως πρόκειται για 6 Έλληνες. Ήταν να ταξιδέψουν από Αλεξανδρούπολη - Κωνσταντινούπολη, όμως άλλαξαν τα σχέδια τους λόγω αναστολής πτήσεων από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.

Τελικώς θα ταξιδέψουν από Αθήνα - Μαδρίτη την Τρίτη το απόγευμα με ειδική πτήση.

Όπως αναφέρει το thesspost.gr, η Επίλεκτη Ομάδα έχει επιχειρήσει σε κρίσιμες αποστολές, όπως στο Χατάι της Τουρκίας το ’23, στο Δυρράχιο το ’19, στην Ακουίλα της Ιταλίας το ’17 και στο εργοστάσιο Ρικομέξ, στην Πάρνηθα το ’99.

Διαθέτοντας εμπειρία στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών -σε σεισμούς, πλημμύρες και χιονοπτώσεις-, η ομάδα μεταβαίνει πλήρως εξοπλισμένη με εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας αλλά και με την πολύτιμη βοήθεια τριών σκύλων διασωστών.

Πηγή: skai.gr

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