Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, ενέκρινε τα σχέδια για τη συνέχιση των επιχειρήσεων στη Ζώνη Ασφαλείας, σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με ανακοίνωση.

«Η συμφωνία που υπογράφηκε με τη λιβανέζικη κυβέρνηση είναι ιστορική και ιδιαίτερα σημαντική. Η επιχειρησιακή ισχύς και τα στρατιωτικά επιτεύγματα που πέτυχαν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) τους τελευταίους μήνες δημιούργησαν τις προϋποθέσεις που την κατέστησαν δυνατή. Θα τηρήσουμε τη συμφωνία και θα εργαστούμε για την επιτυχία της. Πλέον, η δοκιμασία αφορά τις ενέργειες και των δύο πλευρών και η επόμενη περίοδος θα διαμορφώσει το μέλλον», δήλωσε.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε ότι η περιοχή ευθύνης της Βόρειας Διοίκησης αποτελεί πλέον το βασικό επιχειρησιακό μέτωπο των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), τονίζοντας ότι ο στρατός είναι έτοιμος να επαναλάβει άμεσα επιθετικές επιχειρήσεις τόσο στον Λίβανο όσο και στο Ιράν, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Χεζμπολάχ έχει αποδυναμωθεί σημαντικά και ότι οι μαχητές της έχουν περιοριστεί σε υπόγειες εγκαταστάσεις. Όπως είπε, οι IDF διατηρούν τον επιχειρησιακό έλεγχο της περιοχής και βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να εξαπολύσουν «άμεσα και αποφασιστικά πλήγματα» σε περίπτωση παραβίασης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Ο Ζαμίρ εξέφρασε επίσης την εκτίμησή του προς τις ταξιαρχίες, τη 36η Μεραρχία και τη Βόρεια Διοίκηση για τα επιχειρησιακά τους επιτεύγματα, υποστηρίζοντας ότι συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση των συνθηκών που οδήγησαν στη συμφωνία με τον Λίβανο.



Πηγή: skai.gr

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