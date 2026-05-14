Πλώρη για τη Γάζα έβαλε και πάλι ο Στολίκος Global Sumud

Ο Παγκόσμιος Στολίσκος για την Ελευθερία (Global Sumud Flotilla) απέπλευσε την Πέμπτη από τη νότια Τουρκία για το τελευταίο τμήμα του ταξιδιού του που έχει απώτερο στόχο να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο στολίσκος είχε προηγουμένως αποπλεύσει από την Ισπανία στις 12 Απριλίου, αλλά ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν σκάφη της ομάδας σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης, μεταφέροντας περισσότερους από 100 φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές στην Κρήτη και κρατώντας άλλους δύο στο Ισραήλ.

Ακτιβιστές που συμμετέχουν στον στολίσκο, που αναχώρησε από το τουρκικό λιμάνι της Μαρμαρίδας, δήλωσαν ότι είναι αποφασισμένοι να φτάσουν στη Γάζα για να παράσχουν την τόσο αναγκαία βοήθεια στον θύλακο, σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια προσοχή είχε στραφεί αλλού, μεταξύ άλλων, στις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν.

«Είναι πολύ σημαντικό αυτό που συμβαίνει σε όλο τον κόσμο να μη μας εμποδίζει να βλέπουμε την κατάσταση στη Γάζα όπως είναι», δήλωσε η Σούζαν Αμπντάλα, μέλος της συντονιστικής επιτροπής του στολίσκου. «Ο αποκλεισμός εξακολουθεί να ισχύει. Η βοήθεια δεν μπαίνει», πρόσθεσε.

Η Κέιτι Ντέιβιντσον, ακτιβίστρια της βρετανικής αντιπροσωπείας στον στολίσκο, δήλωσε ότι η ομάδα είχε αναχαιτιστεί προηγουμένως μεταξύ Σικελίας και Κρήτης. Επέκρινε την αντίδραση της βρετανικής κυβέρνησης, η οποία, όπως είπε, «δεν έκανε τίποτα».

Η Ντέιβιντσον πρόσθεσε ότι, ακόμη κι αν ο στολίσκος δεν καταφέρει να φτάσει στη Γάζα, οποιαδήποτε αναχαίτιση θα βοηθήσει και πάλι να στραφεί η προσοχή στην κατάσταση που επικρατεί στον παλαιστινιακό θύλακο.

Η Τουρκάλα ακτιβίστρια Σεϊμά Ντενλί Γιαλβάτς δήλωσε από την πλευρά της ότι η περιορισμένη κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης δεν θα αποθαρρύνει την ομάδα. «Ακόμη κι αν κανένα κανάλι δεν μεταδώσει κάτι για εμάς, δεν έχει σημασία. Θα συνεχίσουμε την πορεία μας», δήλωσε η Γιαλβάτς στο Reuters.

Φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές λένε ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εσφαλμένα ταυτίζουν την υπεράσπιση των παλαιστινιακών δικαιωμάτων με την υποστήριξη προς τους μαχητές της Χαμάς.

Τον περασμένο Οκτώβριο, ο ισραηλινός στρατός σταμάτησε προηγούμενο στολίσκο που είχε συγκροτηθεί από την ίδια οργάνωση, συλλαμβάνοντας τη Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ και περισσότερους από 450 συμμετέχοντες.

Παλαιστίνιοι και διεθνείς οργανισμοί αρωγής, μαζί με την Τουρκία και σειρά άλλων χωρών, υποστηρίζουν ότι οι προμήθειες που φτάνουν στη Γάζα δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες, παρά την εκεχειρία που επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο και περιλάμβανε εγγυήσεις για αύξηση της βοήθειας.

Οι περισσότεροι από τους περισσότεροι από 2 εκατομμύρια κάτοικοι της Γάζας έχουν εκτοπιστεί, με πολλούς να ζουν πλέον σε βομβαρδισμένα σπίτια και αυτοσχέδιες σκηνές στημένες σε ανοιχτούς χώρους, στις άκρες δρόμων ή πάνω στα ερείπια κατεστραμμένων κτιρίων.

Το Ισραήλ, το οποίο ελέγχει κάθε πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας, αρνείται ότι παρακρατεί προμήθειες που προορίζονται για τους κατοίκους του παλαιστινιακού θυλάκου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.