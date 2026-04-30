Η Ισπανία καταδικάζει την κατάληψη του στολίσκου της Γάζας

Η Ισπανία δήλωσε ότι «καταδικάζει απερίφραστα» την κατάσχεση από ισραηλινές δυνάμεις στολίσκου ανθρωπιστικής βοήθειας με προορισμό τη Γάζα, στον οποίο επέβαιναν και Ισπανοί πολίτες, σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Ελλάδας.

Το ισπανικό ΥΠΕΞ γνωστοποίησε ότι κάλεσε τον επιτετραμμένο του Ισραήλ στη Μαδρίτη για να εκφράσει τη διαμαρτυρία του σχετικά με την κράτηση των πλοίων του στολίσκου Global Sumud.

Νωρίτερα, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι προχώρησε στη σύλληψη περίπου 175 ακτιβιστών, αφού αναχαίτισε 21 από τα 58 σκάφη του στολίσκου, δίνοντας στη δημοσιότητα και σχετικό οπτικό υλικό από την πορεία τους προς το Ισραήλ.



Πηγή: skai.gr

