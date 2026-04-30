Ο ενωτικός λόγος του Πάπα Λέοντος για την Μέση Ανατολή

Ο Πάπας Λέων και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα είχαν σημαντική τηλεφωνική συνομιλία στην οποία αναφέρθηκαν κυρίως στην κατάσταση στην Μέση Ανατολή, με έμφαση στο Λίβανο και στην Δυτική Όχθη.Ανταπόκριση από τη Ρώμη



Πολλοί αναλυτές υπογραμμίζουν σήμερα ότι στο ανακοινωθέν του Βατικανού, υπενθυμίζεται ότι η Δυτική Όχθη ανήκει στο Κράτος της Παλαιστίνηςενώ γίνεται αναφορά επίσης στην κατάσταση των χριστιανών στο Λίβανο. Είναι σαφές ότι ο Πάπας Πρέβοστ ανησυχεί. Φοβάται ότι η παρουσία των χριστιανών στο Νότιο Λίβανο μπορεί να γίνει σύντομα παρελθόν και για τον λόγο αυτό συνεχίζει να τάσσεται δυναμικά ενάντια σε κάθε μορφή βίας.

Πηγή: Deutsche Welle

«Οι χριστιανοί στην Μέση Ανατολή έχουν την ίδια αξία με τα αστέρια για τον ουρανό. Πρέπει να απολαμβάνουν πραγματικό σεβασμό, όχι μόνον στα λόγια», δήλωσε ο Πάπας μιλώντας στους Ιρακινούς καθολικούς κληρικούς.Και η συνομιλία με τον Αντόνιο Κόστα επιβεβαιώνει ότι η Καθολική Εκκλησία θεωρεί τον διάλογο αναγκαίο, σε ακτίνα τριακοσίων εξήντα μοιρών. Όπως είχε υπογραμμίσει και στην συνάντησή του με τον παλαιστίνιο πρόεδρο, Αμπού Μάζεν, ο Λέωνθεωρεί ότι το διεθνές δίκαιο δεν μπορεί και δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί. Με αναφορά τόσο στο Ιράν όσο και στο Λίβανο και τις σχέσεις Ισραηλινών και παλαιστινίων.H φωτογραφία του παιδιούΣύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, η Καθολική Εκκλησία θα επιθυμούσε ακόμη στενότερη συνεργασία με τα υπόλοιπα χριστιανικά δόγματα, με στόχο την σταθεροποίηση της κατάστασης στην Μέση Ανατολή.«Φέρω πάντα μαζί μου την φωτογραφία ενός μικρού παιδιού, μουσουλμανικής θρησκείας. Με υποδέχθηκε κατά την επίσκεψή μου στο Λίβανο πριν πέντε μήνες. Και στην τελευταία αυτή φάση του πολέμου έχασε την ζωή του», δήλωσε ο Αμερικανός Ποντίφικας, επιστρέφοντας από το ταξίδι του στην Αφρική. Μια αυθόρμητη αναφορά σε μια ανθρώπινη, τραγική καθημερινή πραγματικότητα η οποία ξεπερνά θρησκευτικές και εθνικές διαφορές. «Ως ποιμένας, δεν μπορώ να ταχθώ υπέρ του πολέμου και ζητώ από όλους να ψάξουν απαντήσεις που πηγάζουν από την κουλτούρα της ειρήνης και όχι του μίσους», είπε ο Λέων στους δημοσιογράφους.Για τον λόγο αυτό όσο και αν μπορεί να μοιάζει δύσκολο και προβληματικό η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία θα συνεχίσει να επιδιώκει τον διάλογο με όλους, ακόμη και με αυταρχικά ή και απολυταρχικά καθεστώτα. Και στην πρόσφατη συνάντησή του, άλλωστε, με την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Βατικανό, ο Pάπας Πρέβοστ υπογράμμισε ότι «η ενότητα είναι πάντα ανώτερη της σύρραξης» και πως «η πολιτική, πρέπει να αποτελεί την πολυτιμότερη μορφή χριστιανικής αγάπης και αλληλεγγύης».

