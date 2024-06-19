Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 46 τραυματίστηκαν από τις αλυσιδωτές εκρήξεις που σημειώθηκαν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη σε αποθήκες πυρομαχικών στην πρωτεύουσα του Τσαντ, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας της αφρικανικής χώρας Αμπντελματζίντ Αμπντεραχίμ. Δεν έκρυψε την ανησυχία του ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες, καθώς αρκετοί από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Operations affected after huge explosion at the ammunition depot in Goudji, a district located not far from N'Djamena International Airport (NDJ/FTTJ), Chad. The explosion left numerous projectiles on the Runway, resulting closure of it.#airport pic.twitter.com/IoKjRf6lQ9 June 19, 2024

Οι διαδοχικές εκρήξεις έκαναν τη νύχτα μέρα στην πρωτεύουσα Ντζαμένα, ενώ αδέσποτα βλήματα από τις αποθήκες πυρομαχικών της στρατιωτικής βάσης έπληξαν σπίτια και πολλοί κάτοικοι έσπευσαν έντρομοι να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Το πρωί ο πρόεδρος της χώρας Μαχαμάτ Ιντρίς Ντεμπί επισκέφθηκε την περιοχή που θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο, με κατεστραμμένα οχήματα και στραπατσαρισμένες λαμαρίνες που είχαν διασκορπιστεί γύρω από έναν τεράστιο κρατήρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.