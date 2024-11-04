Μόλις μία ημέρα απομένει και η κούρσα για τον Λευκό Οίκο είναι αμφίρροπη - τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε σημαντικές πολιτείες του πεδίου μάχης.

Οι δημοσκοπήσεις είναι τόσο κοντά, εντός του περιθωρίου λάθους, που είτε ο Ντόναλντ Τραμπ είτε η Καμάλα Χάρις θα μπορούσαν να κερδίσουν.

Το BBC σταχυολογεί 5+5 λόγους για τους οποίους, στις εκλογές στις ΗΠΑ μπορεί να κερδίσει είτε ή Χάρις είτε ο Τραμπ.

Ο καθένας από τους δύο μονομάχους μπορεί να έχει το πλεονέκτημα όταν πρόκειται να οικοδομήσει μια συμμαχία ψηφοφόρων στα σωστά μέρη και στη συνέχεια να εξασφαλίσει τη νίκη του.

Αρχικά υπογραμμίζεται, ότι για πρώτη φορά ύστερα από 130 χρόνια υπάρχει η πιθανότητα να επανεκλεγεί πρόεδρος των ΗΠΑ που στις προηγούμενες εκλογές είχε ηττηθεί.

Οι 5 λόγοι που θα μπορούσε να κερδίσει ο Τραμπ:

Δεν είναι στην εξουσία. Η οικονομία είναι το νούμερο ένα ζήτημα για τους ψηφοφόρους, και ενώ η ανεργία είναι χαμηλή και το χρηματιστήριο ανθεί, οι περισσότεροι Αμερικανοί λένε ότι παλεύουν με υψηλότερες τιμές κάθε μέρα. Ο πληθωρισμός έπληξε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί από τη δεκαετία του 1970 μετά την πανδημία, δίνοντας την ευκαιρία στον Τραμπ να ρωτήσει: «Είσαι καλύτερα τώρα από ό,τι ήσουν πριν από τέσσερα χρόνια;» Το 2024, οι ψηφοφόροι σε όλο τον κόσμο έχουν απορρίψει πολλές φορές το κόμμα στην εξουσία, εν μέρει λόγω του υψηλού κόστους ζωής μετά την πανδημία Covid. Μόνο το ένα τέταρτο των Αμερικανών δηλώνουν ικανοποιημένοι με την κατεύθυνση στην οποία βαδίζει η χώρα και τα 2/3 έχουν κακές οικονομικές προοπτικές. Φαίνεται αδιαπέραστος στα άσχημα νέα. Παρά τις συνέπειες από την εξέγερση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, μια σειρά από κατηγορητήρια και μια άνευ προηγουμένου ποινική καταδίκη, η υποστήριξη του Τραμπ παρέμεινε σταθερή όλο το χρόνο στο 40% ή περισσότερο. Ενώ οι Δημοκρατικοί και οι συντηρητικοί του «Ποτέ Τραμπ» λένε ότι δεν είναι κατάλληλος για το αξίωμα, οι περισσότεροι Ρεπουμπλικάνοι συμφωνούν όταν ο Τραμπ λέει ότι είναι θύμα πολιτικού κυνηγιού μαγισσών. Οι θέσεις του για την παράνομη μετανάστευση έχουν απήχηση. Πέρα από την κατάσταση της οικονομίας, οι εκλογές συχνά αποφασίζονται από ένα θέμα με συναισθηματική έλξη. Οι Δημοκρατικοί ελπίζουν ότι το ζήτημα που θα κεντρίσει το συναίσθημα των ψηφοφόρων είναι το καυτό θέμα των εκτρώσεων ενώ ο Τραμπ στοιχηματίζει ότι είναι η μετανάστευση. Αφού οι συναντήσεις στα σύνορα έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ υπό τον Μπάιντεν και η εισροή επηρέασε τις πολιτείες μακριά από τα σύνορα, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι ψηφοφόροι εμπιστεύονται περισσότερο τον Τραμπ για τη μετανάστευση - και ότι τα πάει πολύ καλύτερα με τους Λατίνους από ό,τι στις προηγούμενες εκλογές. Οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν έχουν πτυχίο. Η έκκληση του Τραμπ προς τους ψηφοφόρους που αισθάνονται ξεχασμένοι και μένουν πίσω έχει μεταμορφώσει την πολιτική των ΗΠΑ μετατρέποντας τις παραδοσιακές δημοκρατικές εκλογικές περιφέρειες όπως οι εργαζόμενοι σε συνδικάτα σε Ρεπουμπλικάνους και καθιστώντας την προστασία της αμερικανικής βιομηχανίας με δασμούς σχεδόν κανόνα. Εάν αυξήσει τη συμμετοχή σε αγροτικές και προαστιακές περιοχές των πολιτειών swing, αυτό μπορεί να αντισταθμίσει την απώλεια μετριοπαθών Ρεπουμπλικανών με πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Θεωρείται ισχυρός άνδρας σε έναν ασταθή κόσμο. Οι επικριτές του Τραμπ λένε ότι υπονομεύει τις συμμαχίες της Αμερικής συμπαθώντας αυταρχικούς ηγέτες. Ωστόσο, ο πρώην πρόεδρος θεωρεί το απρόβλεπτο δυνατό του στοιχείο και επισημαίνει ότι δεν ξεκίνησαν μεγάλοι πόλεμοι όταν ήταν στον Λευκό Οίκο. Πολλοί Αμερικανοί είναι θυμωμένοι, για διαφορετικούς λόγους, με τις ΗΠΑ που στέλνουν δισεκατομμύρια στην Ουκρανία και το Ισραήλ - και πιστεύουν ότι η Αμερική είναι πιο αδύναμη υπό τον Μπάιντεν. Η πλειοψηφία των ψηφοφόρων, ειδικά οι άνδρες που ο Τραμπ έχει φλερτάρει μέσω podcast όπως του Τζο Ρόγκαν, βλέπουν τον Τραμπ ως ισχυρότερο ηγέτη από τον Χάρις.

Οι 5 λόγοι που η Χάρις θα μπορούσε να κερδίσει:

Δεν είναι ο Τραμπ. Το 2020, κέρδισε ρεκόρ ψήφων για έναν Ρεπουμπλικανό υποψήφιο, αλλά ηττήθηκε επειδή 7 εκατομμύρια περισσότεροι Αμερικανοί υποστήριξαν τον Μπάιντεν. Αυτή τη φορά, η Χάρις παίζει τον παράγοντα φόβου για την επιστροφή του Τραμπ. Τον αποκάλεσε «φασίστα» και απειλή για τη δημοκρατία, ενώ δεσμεύτηκε να προχωρήσει από το «δράμα και τη σύγκρουση». Μια δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos τον Ιούλιο έδειξε ότι τέσσερις στους πέντε Αμερικανούς αισθάνονταν ότι η χώρα ήταν εκτός ελέγχου. Η Χάρις θα ελπίζει ότι οι ψηφοφόροι - ειδικά οι μετριοπαθείς Ρεπουμπλικάνοι και οι ανεξάρτητοι - τη βλέπουν ως υποψήφια σταθερότητας. Δεν είναι επίσης ο Μπάιντεν. Οι Δημοκρατικοί αντιμετώπιζαν σχεδόν βέβαιη ήττα στο σημείο που ο Μπάιντεν αποχώρησε από την κούρσα. Ενωμένοι στην επιθυμία τους να νικήσουν τον Τραμπ, το κόμμα γρήγορα συσπειρώθηκε γύρω από τον Χάρις. Με εντυπωσιακή ταχύτητα από όρθια εκκίνηση, έδωσε ένα πιο προοδευτικό μήνυμα που ενθουσίασε τη βάση.Ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι την έχουν συνδέσει με τις πιο αντιδημοφιλείς πολιτικές του Μπάιντεν, η Χάρις έχει καταστήσει περιττές ορισμένες από τις γραμμές επίθεσης που έχουν ειδικά για τον Μπάιντεν. Το πιο ξεκάθαρο από αυτά είναι η ηλικία - οι δημοσκοπήσεις υποδεικνύουν σταθερά ότι οι ψηφοφόροι είχαν πραγματικές ανησυχίες σχετικά με την καταλληλότητα του Μπάιντεν για το αξίωμα. Τώρα η κούρσα έχει ανατραπεί και ο Τραμπ είναι αυτός που διεκδικεί να γίνει το γηραιότερο άτομο που έχει κερδίσει ποτέ τον Λευκό Οίκο. Υπερασπίστηκε τα δικαιώματα των γυναικών. Αυτές είναι οι πρώτες προεδρικές εκλογές αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανέτρεψε το Roe v Wade και το συνταγματικό δικαίωμα για άμβλωση. Οι ψηφοφόροι που ανησυχούν για την προστασία των δικαιωμάτων των αμβλώσεων υποστηρίζουν συντριπτικά τον Χάρις και έχουμε δει σε προηγούμενες εκλογές - ιδίως τις ενδιάμεσες εκλογές του 2022 - ότι το θέμα μπορεί να αυξήσει τη συμμετοχή και να έχει πραγματικό αντίκτυπο στο αποτέλεσμα. Αυτή τη φορά, 10 πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης της πολιτείας swing Arizona, θα έχουν πρωτοβουλίες ψηφοδελτίων που θα ρωτούν τους ψηφοφόρους πώς θα πρέπει να ρυθμίζονται οι αμβλώσεις. Αυτό θα μπορούσε να ενισχύσει την προσέλευση υπέρ του Χάρις. Ο ιστορικός χαρακτήρας της προσπάθειάς της να γίνει η πρώτη γυναίκα πρόεδρος μπορεί επίσης να ενισχύσει το σημαντικό προβάδισμά της μεταξύ των γυναικών ψηφοφόρων. Οι ψηφοφόροι της έχουν πτυχίο. Οι ομάδες με τις οποίες ψηφίζει πιο έντονα ο Χάρις, όπως οι μορφωμένοι στο κολέγιο και οι ηλικιωμένοι, είναι πιο πιθανό να ψηφίσουν. Οι Δημοκρατικοί τελικά αποδίδουν καλύτερα με ομάδες με υψηλό ποσοστό συμμετοχής, ενώ ο Τραμπ έχει σημειώσει κέρδη με ομάδες σχετικά χαμηλής συμμετοχής, όπως οι νέοι άνδρες και εκείνοι χωρίς πτυχία κολεγίου.Ο Τραμπ, για παράδειγμα, κατέχει τεράστιο προβάδισμα μεταξύ εκείνων που ήταν εγγεγραμμένοι αλλά δεν ψήφισαν το 2020, σύμφωνα με δημοσκόπηση των New York Times/Siena. Έχει συγκεντρώσει -και έχει ξοδέψει- περισσότερα χρήματα. Δεν είναι μυστικό ότι οι αμερικανικές εκλογές είναι ακριβές και το 2024 είναι σε καλό δρόμο να είναι η πιο πολυδάπανες ακριβό ποτέ. Η Χάρις έχει συγκεντρώσει περισσότερα από τότε που έγινε υποψήφια τον Ιούλιο από ό,τι ο Τραμπ σε ολόκληρη την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2023, σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση των Financial Times, η οποία σημείωσε επίσης ότι η εκστρατεία της έχει ξοδέψει σχεδόν διπλάσια χρήματα για διαφημίσεις. Αυτό θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο σε πολιτείες που βομβαρδίζονται αυτή τη στιγμή από πολιτικές διαφημίσεις.

