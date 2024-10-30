Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, διαβεβαίωσε ότι θα διαθέσει «όλους τους πόρους του κράτους και, εάν χρειαστεί, της Ευρωπαϊκής Ένωσης» για να βοηθήσει όσους επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες στην χώρα, καθώς ο προσωρινός απολογισμός των νεκρών αυξήθηκε σε 62.

Declaración institucional del presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, desde el Palacio de la Moncloa. https://t.co/3t6S4Z7Lqb October 30, 2024

«Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα απαραίτητα μέσα για να μπορέσουμε να συνέλθουμε από αυτή την τραγωδία», δήλωσε ο Σάντσεθ σε διάγγελμά του εκφράζοντας παράλληλα την «αλληλεγγύη του στις οικογένειες των θυμάτων».

Ο Πέδρο Σάντσεθ απευθύνθηκε προς τα θύματα των καταστροφικών πλημμυρών λέγοντας πως η κυβέρνηση «δεν θα τους αφήσει μόνους».

Διαβεβαίωσε επίσης ότι η κυβέρνηση «εργάζεται συντονισμένα».

Πηγή: skai.gr

