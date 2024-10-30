Λογαριασμός
Σάντσεθ για πλημμύρες στην Ισπανία: Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα απαραίτητα μέσα για να συνέλθουμε από αυτή την τραγωδία (Βίντεο)

Θα διαθέσουμε όλους τους πόρους του κράτους και, εάν χρειαστεί, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Ισπανός πρωθυπουργός σε διάγγελμά του

Πέδρο Σάντσεθ

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, διαβεβαίωσε ότι θα διαθέσει «όλους τους πόρους του κράτους και, εάν χρειαστεί, της Ευρωπαϊκής Ένωσης» για να βοηθήσει όσους επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες στην χώρα, καθώς ο προσωρινός απολογισμός των νεκρών αυξήθηκε σε 62.

«Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα απαραίτητα μέσα για να μπορέσουμε να συνέλθουμε από αυτή την τραγωδία», δήλωσε ο Σάντσεθ σε διάγγελμά του εκφράζοντας παράλληλα την «αλληλεγγύη του στις οικογένειες των θυμάτων». 

Ο Πέδρο Σάντσεθ απευθύνθηκε προς τα θύματα των καταστροφικών πλημμυρών λέγοντας πως η κυβέρνηση «δεν θα τους αφήσει μόνους».

Διαβεβαίωσε επίσης ότι η κυβέρνηση «εργάζεται συντονισμένα».

Spain Floods

