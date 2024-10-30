Γυναικοκτονίες στη Γερμανία: Η νέα μάστιγα

Ποιος είναι περισσότερο επικίνδυνος για μια γυναίκα; Ένας ξένος σε ένα σκοτεινό πάρκο; Τις περισσότερες φορές είναι οι σύντροφοι ή πρώην σύντροφοι εκείνοι που είτε κακοποιούν είτε σκοτώνουν μια γυναίκα. Κάθε μέρα, ένας άνδρας στη Γερμανία προσπαθεί να σκοτώσει την (πρώην) σύντροφό του. Και δυστυχώς πολύ συχνά το καταφέρνει.Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Εγκληματολογική Υπηρεσία (BKA) 155 γυναίκες έχασαν το 2023 την ζωή τους από το χέρι του (νυν ή πρώην) συντρόφου τους.



Ο σύζυγος της Ντιάνα Μπ. απείλησε επανειλημμένα να τη σκοτώσει, δήλωσε η ίδια στη DW. Το πραγματικό της όνομα και ο τόπος διαμονής της παραμένουν μυστικά για λόγους ασφαλείας. Η γερμανική δικαιοσύνη έχει απαγορεύσει στον σύζυγό της να την πλησιάζει και εκείνη είναι αποφασισμένη να κάνει ό,τι μπορεί για να μην την εντοπίσει. Την χτυπούσε, προσπαθούσε να την στραγγαλίσει και την τραυμάτιζε επί σειρά ετών.

Στη Γερμανία η γυναικοκτονία δεν αποτελεί ιδιώνυμο ποινικό αδίκημα

Η Ντιάνα Μπ. έχτισε μια καινούργια ζωή από κοινού με τα παιδιά της σε μια νέα πόλη βρίσκοντας καταφύγιο στο «Σπίτι Γυναικών» κάπου κοντά στην πόλη Κόμπλεντς της δυτικής Γερμανίας. Κατάφερε να επιζήσει. Οι γυναίκες όμως που έχασαν τη ζωή τους από το χέρι του συντρόφου τους είναι εκατοντάδες. «Όταν γυναίκες δολοφονούνται επειδή είναι γυναίκες, πρέπει να αποκαλούμε τις πράξεις αυτές αυτό που πραγματικά είναι, δηλαδή γυναικοκτονίες», δηλώνει η ομοσπονδιακή υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ. Στη Γερμανία η γυναικοκτονία δεν αποτελεί ιδιώνυμο ποινικό αδίκημα. Οι δράστες μπορούν να καταδικαστούν για φόνο ή ανθρωποκτονία.



Σύμφωνα με το πλαίσιο που θέτει η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, στη Γερμανία λείπουν περίπου 14.000 θέσεις για γυναίκες και παιδιά στα αποκαλούμενα «Σπίτια Γυναικών», στα οποία βρίσκουν καταφύγιο κακοποιημένες γυναίκες. Έρευνα διαπιστώνει ότι το γερμανικό δημόσιο διαθέτει πολύ λίγα χρήματα στην προστασία των γυναικών: 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο αντί των απαραίτητων 1,6 δις ευρώ.

Μένουν για να μην «χαλάσουν» την οικογένεια

Ορισμένες γυναίκες καλούν την αστυνομία, άλλες έρχονται με τα παιδιά και τις αποσκευές τους στα «Σπίτια Γυναικών» επειδή φοβούνται τον σύντροφό τους, αναφέρει η Γκαμπριέλε Σλάμπενιγκ, αρμόδια για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας στην αστυνομία του Κόμπλεντς: «Αντιμετωπίζουμε μια υπαρκτή απειλή και οφείλουμε να δράσουμε». Ασχολείται με 150 έως 200 περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας ετησίως και παρακολουθεί γυναίκες, των οποίων η ζωή απειλείται άμεσα.



Η Ντιάνα Μπ. ήταν τυχερή. Την τελευταία φορά που κακοποιήθηκε σοβαρά από τον σύζυγό της, κατάφερε να διαφύγει αιμόφυρτη σε ένα κατάστημα. Μετά από χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση των καταγμάτων που υπέστη, βρήκε δωμάτιο σε «Σπίτι Γυναικών» στο Κόμπλεντς, όπου μένει σήμερα μαζί με τα παιδιά της. Μετά από χρόνια βίας και τρόμου κατάφερε να ξαναβρεί γαλήνη. Σήμερα χαμογελά όταν μιλάει για τον σεβασμό, με τον οποίο της φέρθηκαν εδώ.



Πολλές φορές ο σύζυγός της είχε υποσχεθεί να μην το ξανακάνει μιλώντας για «μεμονωμένες ατυχείς στιγμές. Και επειδή η Ντιάνα δεν ήθελε να «χαλάσει» την οικογένειά της έμενε για τα παιδιά της. Η διευθύντρια του «Σπιτιού Γυναικών» του Κόμπλεντς Αλεξάντρα Ναΐζιους, λέει ότι αυτή είναι η τυπική στάση πολλών γυναικών.



Φαινόμενα βίας κατά των γυναικών παρατηρούνται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Το ποσοστό των μεταναστριών στο «Σπίτι Γυναικών» είναι ωστόσο υψηλότερο, επειδή χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη από τους θεσμούς, λέει η Αλεξάντρα Ναΐζιους: «Συχνά δεν έχουν οικογένεια στη Γερμανία για να τις βοηθήσει, δεν μιλούν καλά γερμανικά και δεν γνωρίζουν τους νόμους».



Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

