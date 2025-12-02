Τον τελευταίο τίτλο που του απέμενε ως ένδειξη μέλους της βρετανικής βασιλικής οικογένειας έχασε ο (πρώην πρίγκιπας) Αντριου, στον απόηχο του σκανδάλου της σχέσης του με τον Τζέφρι Επστάιν.

Η ιδιότητα του πρώην Δούκα της Υόρκης ως Ιππότης στο Τάγμα της Περικνημίδας ακυρώθηκε επίσημα από τον βασιλιά Κάρολο Γ΄ το μεσημέρι της Δευτέρας και πλέον ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ είναι πλέον κοινός πολίτης.

Το Τάγμα της Περικνημίδας είναι το παλαιότερο βρετανικό Τάγμα Ιπποτισμού, που ιδρύθηκε από τον βασιλιά Εδουάρδο Γ΄ το 1348.

Το οικόσημο του Άντριου έχει ήδη αφαιρεθεί από το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Γουίντσορ, όπου είναι θαμμένοι οι γονείς του, η Βασίλισσα και ο Πρίγκιπας Φίλιππος.

Ο τίτλος του Ιππότη του Μεγαλόσταυρου του Βασιλικού Τάγματος της Βικτώριας που επίσης κατείχε ο Άντριου, ακυρώθηκε και αυτός, με επίσημη ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην Gazette, το επίσημο δημόσιο αρχείο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το κείμενο του διατάγματος αναφέρει ότι οι διορισμοί του Άντριου ως Knight Companion του Order of the Garter (επί τιμητής ιππότης, 2006) και ως Knight Grand Cross του Royal Victorian Order (2011) «ακυρώνονται πλήρως», με το όνομά του να «διαγράφεται από τα μητρώα».

Οι δύο αυτές διακρίσεις - οι υψηλότερες τιμές που μπορεί να λάβει μέλος της βασιλικής οικογένειας - είχαν απονεμηθεί στον Άντριου από τη μητέρα του, βασίλισσα Ελισάβετ.

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου εξακολουθεί να είναι αντιναύαρχος στο Βασιλικό Ναυτικό, αλλά οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων - καθώς είναι δουλειά της κυβέρνησης, όχι του βασιλιά, να αφαιρέσει τον τίτλο του αντιναυάρχου - έχουν ενημερωθεί να «προχωρήσουν» και να ξηλώσουν από τον Αντριου τον τελευταίο στρατιωτικό τίτλο του, το συντομότερο δυνατό.

Πηγή: skai.gr

