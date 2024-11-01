Ισραήλ: Εγκρίνει προϋπολογισμό πολέμου και για το 2025

Η ισραηλινή κυβέρνηση υιοθέτησε σήμερα τον προϋπολογισμό του 2025 μεγάλο μέρος του οποίου δίνεται για την «υποστήριξη των πολέμων που διεξάγει σε διάφορα μέτωπα» και για τη «διαφύλαξη της ανθεκτικότητας της οικονομίας», σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ.

Ο προϋπολογισμός, ο οποίος πρέπει επίσης να ψηφιστεί από την Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, ανέρχεται σε 607,4 δισεκατομμύρια σέκελ (150 δισ. ευρώ) και περιέχει ένα κονδύλι εννέα δισ. σέκελ (2,2 δισ. ευρώ) βοήθεια στους χιλιάδες εφέδρους που κλήθηκαν από τον στρατό, μετά την έναρξη του πολέμου κατά της παλαιστινιακής Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας τη 7η Οκτωβρίου 2023.

Το δημόσιο έλλειμμα ορίζεται στο 4,3% για φέτος, διευκρίνισε ο ακροδεξιός υπουργός.

Ο συνασπισμός του πρωθυπουργού Νετανιάχου έχει την πλειοψηφία στην Κνεσέτ αλλά αρκετοί υπουργοί επέκριναν ορισμένες περικοπές στον προϋπολογισμό. Ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ (υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, ακροδεξιός) κατήγγειλε ως εκ τούτου τη μείωση του κονδυλίου για το υπουργείο του, η οποία θα «βλάψει την καλή λειτουργία της αστυνομίας, της σωφρονιστικής διοίκησης και των υπηρεσιών διάσωσης».

Τα υπερορθόδοξα κόμματα, βασικά μέλη του συνασπισμού, ασκούν επίσης πίεση στον Νετανιάχου για να καταψηφίσει ένα νομοσχέδιο για τη στράτευση ορισμένων φοιτητών των ταλμουδικών σχολών (γεσιβότ) οι οποίοι έως σήμερα απαλλάσσονταν εν μέρει από τη στρατιωτική θητεία.

Ο Νετανιάχου εξήρε "έναν σημαντικό, δύσκολο αλλά απαραίτητο προϋπολογισμό αυτή τη χρονιά του πολέμου".

Ανακοίνωσε πρόσθετα κονδύλια για την άμυνα, καθώς το Ισραήλ αντιμετωπίζει τη Χαμάς στη Γάζα και τη Χεζμπολάχ στα βόρεια σύνορά του και στον Λίβανο. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει επίσης επιθέσεις και απειλές από το Ιράν και τους φορείς του. Το ύψος του κονδυλίου θα αποφασιστεί από ειδική επιτροπή για την εθνική ασφάλεια.

Οι ομάδες της αντιπολίτευσης επέκριναν αυτό το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2025, το οποίο, σύμφωνα με αυτούς, ευνοεί τους εταίρους του συνασπισμού του Νετανιάχου.

Σύμφωνα με τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ, πρώην πρωθυπουργό, ο προϋπολογισμός αυτός θα «αυξήσει τις δαπάνες κάθε οικογένειας στο Ισραήλ κατά 20.000 σεκέλ ετησίως» (σχεδόν 5.000 ευρώ) και θα μοιράσει "δισεκατομμύρια σε δέκα άχρηστα υπουργεία".

Ο πρώην υπουργός Άμυνας Μπένι Γκαντς έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι δεν ήταν ικανός να βοηθήσει τους εφέδρους, που αφήνουν την οικογένειά τους και τη δουλειά τους για να περάσουν αρκετούς μήνες στα πεδία της μάχης, τους σχεδόν 66.0000 εκτοπισμένους από τον βορρά της χώρας λόγω της καθημερινής εκτόξευσης ρουκετών της Χεζμπολάχ, ή τα θύματα της οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα εδώ και έναν χρόνο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

