Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, αναδεικνύεται σε κεντρικό πρόσωπο στην προσπάθεια να απομακρυνθεί ο Ντόναλντ Τραμπ από τα «πιο ακραία» μεταπολεμικά σχέδια για τη Γάζα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Ο Μπλερ παρευρέθηκε την Τετάρτη σε μια συνάντηση στον Λευκό Οίκο με στόχο την ανάπτυξη ενός «ολοκληρωμένου σχεδίου» για την περιοχή, σε περίπτωση που επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία με το Ισραήλ. Όπως αναφέρει η εφημερίδα "The i Paper", ο 72χρονος πρώην πρωθυπουργός είχε ενημερώσει το γραφείο του Κιρ Στάρμερ για την παρουσία του στην αμερικανική πρωτεύουσα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι συμμετείχε με την προσωπική του ιδιότητα και όχι υπό επίσημο ρόλο για την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο γαμπρός και πρώην απεσταλμένος του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Τζάρεντ Κούσνερ, όπως επιβεβαίωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, οι Τραμπ, Μπλερ και Κούσνερ, μαζί με κορυφαίους συνεργάτες του Λευκού Οίκου, συζήτησαν την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων, τα σχέδια για την αύξηση της επισιτιστικής βοήθειας προς τον θύλακα, καθώς και τα μεταπολεμικά πλάνα για την περιοχή.

Στο παρελθόν, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποστηρίξει προτάσεις για τη μετατροπή της εμπόλεμης περιοχής σε μια «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής», οι οποίες εμμέσως υπονοούσαν την αναγκαστική απομάκρυνση των Παλαιστινίων. Ωστόσο, διπλωματικές πηγές ανέφεραν στην εφημερίδα "i" ότι οι Μπλερ και Κούσνερ θεωρούνται πλέον ως πρόσωπα-κλειδιά που μπορούν να ωθήσουν τον Τραμπ προς πιο ρεαλιστικές λύσεις για τη Γάζα.

Μια πηγή από το περιβάλλον των συζητήσεων τόνισε ότι ο Μπλερ διατηρεί στενή σχέση με τον Κούσνερ.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την αποχώρησή του από την πρωθυπουργία, ο Τόνι Μπλερ διετέλεσε ειδικός απεσταλμένος του «Κουαρτέτου» για τη Μέση Ανατολή (ΕΕ, ΗΠΑ, ΟΗΕ και Ρωσία) έως το 2015. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι, χάρη στην εμπειρία του αυτή, ο Μπλερ γνωρίζει το ζήτημα σε βάθος και, καθώς πλέον έχει την προσοχή του Τραμπ, θα μπορούσε να τον αποτρέψει από ορισμένες από τις «πιο ακραίες» ιδέες του για τη Γάζα.

Την παρουσία του Μπλερ στη συνάντηση χαιρέτισε και ο Λόρδος Ρίκετς, ο οποίος προήδρευε της Μικτής Επιτροπής Πληροφοριών κατά την πρωθυπουργία του Μπλερ, πριν διοριστεί σύμβουλος εθνικής ασφαλείας. «Είναι μόνο θετικό το γεγονός ότι ο Λευκός Οίκος ενέπλεξε τον Τόνι Μπλερ. Διαθέτει το είδος της βαθιάς γνώσης για την ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση που λείπει από την κυβέρνηση Τραμπ», δήλωσε. «Και κατανοεί ότι ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός είναι η συνεργασία με τις αραβικές χώρες, και αυτό προϋποθέτει την προσφορά κάποιου είδους πολιτικού μέλλοντος για τους Παλαιστίνιους».

Παρόμοιες δηλώσεις έκανε και ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, Εχούντ Ολμέρτ, ο οποίος είπε στο BBC ότι τόσο ο Μπλερ όσο και ο Κούσνερ «θα μπορούσαν να είναι πολύ χρήσιμοι, πολύ εξυπηρετικοί, πολύ γνώστες, ίσως περισσότερο από τους περισσότερους άλλους συμβούλους που εργάζονται τώρα με τον Πρόεδρο Τραμπ, λόγω της έλλειψης εμπειρίας των υπολοίπων».

Αντιδρώντας στην εμπλοκή του Μπλερ, ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, σερ Εντ Ντέιβι, ζήτησε από τον πρώην πρωθυπουργό να καταθέσει ενώπιον του κοινοβουλίου όσα έμαθε από τις συζητήσεις του με την ομάδα του Τραμπ. «Αν έχει ειδική γνώση για τις προθέσεις του Τραμπ, είναι δίκαιο το κοινοβούλιο και η κυβέρνηση να ενημερωθούν», είπε ο Ντέιβι. «Ο Τραμπ έχει μια μοναδική δύναμη να βοηθήσει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, να απελευθερωθούν οι όμηροι και να φτάσει η απεγνωσμένα αναγκαία βοήθεια για την ανακούφιση της φρικτής ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα. Πρέπει να αξιοποιήσουμε κάθε πληροφορία και πόρο που διαθέτουμε για να τον κάνουμε να πράξει το σωστό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.