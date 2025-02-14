Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, χαρακτήρισε την Παρασκευή λάθος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να «κάψει» τα διαπραγματευτικά χαρτιά της προοπτικής ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και των εδαφικών παραχωρήσεων, ενώ πρόσθεσε ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί η Ευρώπη από οποιαδήποτε διαδικασία διαπραγματεύσεων.

«Θεωρώ ότι ήταν αδέξια» η πρόταση της αμερικανικής κυβέρνησης, δήλωσε ο Πιστόριους, προσερχόμενος στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια του Μονάχου, προσθέτοντας ότι «θα ήταν προτιμότερο να υπάρχουν τα χαρτιά της πιθανής ένταξης στο ΝΑΤΟ και των εδαφικών παραχωρήσεων στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Όπως εξήγησε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει «μετακινηθεί εκατοστό» όσον αφορά τη διαπραγματευτική θέση του και επομένως δεν ήταν προς το συμφέρον της άλλης πλευράς να το κάνει.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας δήλωσε πάντως ότι είναι εύλογο οι ΗΠΑ να αναμένουν από την Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο του βάρους για την ασφάλειά της. Συμπλήρωσε επίσης ότι ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Κιθ Χέγκσεθ, συμφωνεί ότι πρέπει να χαραχθεί ένας οδικός χάρτης για τη σταδιακή μεταφορά του βάρους από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη, καθώς η εστίαση των ΗΠΑ στρέφεται αλλού.

Πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην ασφάλειά μας, κανείς δεν θεωρεί ότι ο στόχος του 2% του ΝΑΤΟ επαρκή, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι θα πρέπει να επανεξεταστούν τα κριτήρια του Μάαστριχτ ώστε οι χώρες του ΝΑΤΟ να μπορούν να ξοδέψουν περισσότερα χρήματα για την άμυνα. «Πρέπει να προσαρμόσουμε το φρένου του χρέους στην πραγματικότητα».

Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση και άλλων Ευρωπαίων αξιωματούχων ότι η Ευρώπη πρέπει να συμμετάσχει σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις έχουν στόχο την ειρήνη στην περιοχή. Όπως τόνισε, είναι προφανές ότι οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να εμπλακούν στη διασφάλιση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στη διαπραγμάτευση της οποίας δεν έχουν συμμετάσχει. Πρόσθεσε παράλληλα ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αναλάβει την προστασία της Ουκρανίας τα επόμενα χρόνια, χωρίς τη βοήθεια των ΗΠΑ.



