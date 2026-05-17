Κούβα προς ΗΠΑ: Θα αμυνθούμε αν δεχθούμε επίθεση

Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα σε Κούβα και ΗΠΑ, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν σκληρές προειδοποιήσεις μετά τα δημοσιεύματα περί σχεδίων επίθεσης με drones κατά αμερικανικών στόχων.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κούβας δήλωσε την Κυριακή ότι η χώρα θα αμυνθεί σε περίπτωση επίθεσης.

«Αν η Κούβα δεχθεί επίθεση, θα ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της στην αυτοάμυνα», ανέφερε το υπουργείο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Η δήλωση έρχεται μετά από δημοσίευμα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με το οποίο Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η Κούβα έχει αποκτήσει περισσότερα από 300 drones και σχεδιάζει να πλήξει τη βάση των ΗΠΑ στον Κόλπο του Γκουαντάναμο, αμερικανικά πολεμικά πλοία και ενδεχομένως το Κι Γουέστ στη Φλόριντα.

Οι πληροφορίες αυτές, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως πρόσχημα για αμερικανική στρατιωτική δράση, καταδεικνύουν τον βαθμό στον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί πλέον την Κούβα απειλή, λόγω των εξελίξεων στην τεχνολογία drones και της παρουσίας Ιρανών στρατιωτικών συμβούλων στην Αβάνα, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο.

«Όταν βλέπουμε τέτοιου είδους τεχνολογίες τόσο κοντά στις ΗΠΑ, και μάλιστα σε ένα περιβάλλον όπου δρουν τρομοκρατικές οργανώσεις, καρτέλ ναρκωτικών, Ιρανοί και Ρώσοι, αυτό προκαλεί ανησυχία», δήλωσε ο αξιωματούχος. «Πρόκειται για μια αυξανόμενη απειλή».

Σύμφωνα με το Axios, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ επισκέφθηκε την Κούβα την Πέμπτη και προειδοποίησε ευθέως τις κουβανικές αρχές να μην προχωρήσουν σε εχθρικές ενέργειες. Παράλληλα, τις κάλεσε να εγκαταλείψουν το «ολοκληρωτικό καθεστώς» τους, προκειμένου να αρθούν οι ασφυκτικές αμερικανικές κυρώσεις, όπως δήλωσε αξιωματούχος της CIA στο αμερικανικό μέσο.

«Ο διευθυντής Ράτκλιφ κατέστησε σαφές ότι η Κούβα δεν μπορεί πλέον να λειτουργεί ως πλατφόρμα για αντιπάλους που προωθούν εχθρικές ατζέντες στο δυτικό ημισφαίριο», δήλωσε ο αξιωματούχος. «Το δυτικό ημισφαίριο δεν μπορεί να αποτελεί “παιδική χαρά” των αντιπάλων μας».

Την Τετάρτη, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης αναμένεται να δημοσιοποιήσει κατηγορητήριο σε βάρος του de facto ηγέτη της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, με την κατηγορία ότι έδωσε εντολή για την κατάρριψη, το 1996, αεροσκάφους της οργάνωσης Brothers to the Rescue με έδρα το Μαϊάμι.

Παράλληλα, εντός της εβδομάδας ενδέχεται να ανακοινωθούν νέες κυρώσεις σε βάρος της Κούβας.

