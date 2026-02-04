Πιαντεντόζι: «Η ICE δεν θα πραγματοποιήσει ποτέ αστυνομικές επιχειρήσεις στην Ιταλία»

O Ιταλός υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι αναφέρθηκε, σε παρέμβασή του στην βουλή της Ρώμης, στην συνεργασία του ερευνητικού σκέλους της ICE, της αρμόδιας για τη μετανάστευση και τα τελωνεία ομοσπονδιακής αστυνομίας των ΗΠΑ, με τις ιταλικές αρχές για την πρόληψη τυχόν τρομοκρατικών επιθέσεων στη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο - Κορτίνα 2026.

«Η ICE δεν πραγματοποιεί και δεν θα πραγματοποιήσει ποτέ αστυνομικές επιχειρήσεις στην επικράτειά μας. Την ασφάλεια και την δημόσια τάξη, τις εγγυώνται αποκλειστικά οι αστυνομικές μας δυνάμεις», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Eσωτερικών. «Η αρχή αυτή δεν διαψεύδεται από τις αποδοτικές συνεργασίες σε επίπεδο ερευνών, οι οποίες ενεργοποιούνται πάντα σε διεθνές επίπεδο για τέτοιου είδους γεγονότα», πρόσθεσε.

Ο Πιαντεντόζι παράλληλα υπογράμμισε ότι «κατά την διάρκεια της Χειμερινής Ολυμπιάδας Μιλάνο-Κορτίνα, τα μέλη της συγκεκριμένης υπηρεσίας θα ασχοληθούν μόνον με δραστηριότητα ανάλυσης και ανταλλαγής πληροφοριών με τις ιταλικές αρχές».

Ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Eσωτερικών συμπλήρωσε ότι η συνεργασία της χώρας του με την ICE «δεν αποτελεί ξαφνική και μονομερή πρωτοβουλία συρρίκνωσης της εθνικής κυριαρχίας», αλλά βασίζεται σε διμερή συμφωνία η οποία υπεγράφη το 2009 και επικυρώθηκε το 2014, «όταν κυβερνούσε η αντιπολίτευση, η ίδια που σήμερα δείχνει να αγανακτεί».

«Επί εθνικού εδάφους μας, δεν θα δούμε τίποτα το οποίο να μπορεί να σχετίζεται με τα όσα είδαμε στα μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατά συνέπεια, είναι εντελώς αβάσιμη η ανησυχία η οποία ενέπνευσε τις πολεμικές των τελευταίων ημέρων», ολοκλήρωσε ο Ματέο Πιαντεντόζι.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, παράλληλα, άνδρες της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης αναμένεται να εγγυηθούν και την ασφάλεια του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς κατά την έλευση και παραμονή του στην Ιταλία, την Παρασκευή, για την τελετή έναρξης της Χειμερινής Ολυμπιάδας στο στάδιο «Σαν Σίρο» του Μιλάνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

