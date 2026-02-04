Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Πένι, έκλεψε τις εντυπώσεις και το βραβείο στον διαγωνισμό σκύλων του Westminster

Παρά τον σκληρό ανταγωνισμό, το κοινό της Νέας Υόρκης κράτησε το πιο θερμό του χειροκρότημα για την τετράχρονη Πένι, η οποία τελικά επικράτησε

Westminster

Η Πένι, ράτσας ντόμπερμαν πίντσερ, ανακηρύχθηκε νικήτρια στον 150ο διαγωνισμό σκύλων Westminster Kennel Club Dog Show 2026 την Τρίτη.

Παρά τον σκληρό ανταγωνισμό, το κοινό της Νέας Υόρκης κράτησε το πιο θερμό του χειροκρότημα για την τετράχρονη Πένι, η οποία τελικά επικράτησε και έγινε η 42η θηλυκή νικήτρια του διάσημου βραβείου Best in Show. Είναι η πέμπτη φορά που ένα ντόμπερμαν κερδίζει το πρώτο βραβείο στο Westminster.

Προερχόμενη από την ομάδα Working, η Πένι νίκησε 2.499 άλλα σκυλιά από επτά διαφορετικές ομάδες που περιλάμβαναν συνολικά 204 φυλές και κέρδισε το πολυπόθητο βραβείο.

«Είναι το καλύτερο ντόμπερμαν που έχω δει ποτέ», δήλωσε ο εκπαιδευτής της, Άντι Λίντον, ο οποίος ήταν επίσης ο εκπαιδευτής του τελευταίου ντόμπερμαν πίντσερ που κέρδισε το βραβείο Best in Show στο Westminster πριν από 37 χρόνια, το 1989.

Ο νικητής του Best in Show επιλέγεται από έναν μόνο κριτή. Ο φετινός κριτής, Ντέιβιντ Φιτζπάτρικ, έπρεπε να αποφασίσει μεταξύ των νικητών των επτά διαφορετικών ομάδων – Herding, Hound, Non-Sporting, Sporting, Terrier, Toy και Working.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: σκυλιά διαγωνισμός Βραβείο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark