Η Πένι, ράτσας ντόμπερμαν πίντσερ, ανακηρύχθηκε νικήτρια στον 150ο διαγωνισμό σκύλων Westminster Kennel Club Dog Show 2026 την Τρίτη.

Παρά τον σκληρό ανταγωνισμό, το κοινό της Νέας Υόρκης κράτησε το πιο θερμό του χειροκρότημα για την τετράχρονη Πένι, η οποία τελικά επικράτησε και έγινε η 42η θηλυκή νικήτρια του διάσημου βραβείου Best in Show. Είναι η πέμπτη φορά που ένα ντόμπερμαν κερδίζει το πρώτο βραβείο στο Westminster.

History made at the 150th Westminster Kennel Club Dog Show🏆 Congratulations to Penny 👑 pic.twitter.com/yWe9Welf1Y — MSG (@TheGarden) February 4, 2026

Προερχόμενη από την ομάδα Working, η Πένι νίκησε 2.499 άλλα σκυλιά από επτά διαφορετικές ομάδες που περιλάμβαναν συνολικά 204 φυλές και κέρδισε το πολυπόθητο βραβείο.

«Είναι το καλύτερο ντόμπερμαν που έχω δει ποτέ», δήλωσε ο εκπαιδευτής της, Άντι Λίντον, ο οποίος ήταν επίσης ο εκπαιδευτής του τελευταίου ντόμπερμαν πίντσερ που κέρδισε το βραβείο Best in Show στο Westminster πριν από 37 χρόνια, το 1989.

Ο νικητής του Best in Show επιλέγεται από έναν μόνο κριτή. Ο φετινός κριτής, Ντέιβιντ Φιτζπάτρικ, έπρεπε να αποφασίσει μεταξύ των νικητών των επτά διαφορετικών ομάδων – Herding, Hound, Non-Sporting, Sporting, Terrier, Toy και Working.

Πηγή: skai.gr

