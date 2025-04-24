Δυο μέλη του σώματος πεζοναυτών των ΗΠΑ είναι αντιμέτωπα με έρευνες για φερόμενους βιασμούς στην Οκινάουα, στην Ιαπωνία, ανέφερε χθες Πέμπτη η τοπική αστυνομία, καθώς οι σεξουαλικές επιθέσεις που διαπράττονται από αμερικανούς στρατιωτικούς προκαλούν συχνά αγανάκτηση στη χώρα.

«Πεζοναύτης των ΗΠΑ, ηλικίας περίπου είκοσι ετών, υπάρχουν υποψίες ότι βίασε μια υπήκοο Ιαπωνίας σε αμερικανική στρατιωτική βάση τον Μάρτιο και ότι τραυμάτισε άλλη μια γυναίκα», δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο δεύτερος αμερικανός στρατιωτικός, συνομήλικος του πρώτου, φέρεται επίσης να βίασε γυναίκα σε άλλη βάση τον Ιανουάριο, διευκρίνισε.

Οι δυο υποθέσεις διαβιβάστηκαν στην εισαγγελία και ο νέος πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ιαπωνία, Τζορτζ Γκλας, διαβεβαίωσε πως η χώρα του θα συνεργαστεί «πλήρως» με τις ιαπωνικές αρχές.

«Δίνουμε μεγάλη αξία στις σχέσεις εμπιστοσύνης και φιλίας που οικοδομήσαμε εδώ και δεκαετίες με τους ιάπωνες οικοδεσπότες μας, και δεσμεύομαι να κάνω το παν εντός των δυνάμεών μου για να αποφευχθεί οι πράξεις αυτές να θέσουν σε κίνδυνο τους δεσμούς μας», τόνισε σε ανακοίνωσή του.

Οι ΗΠΑ διατηρούν κάπου 54.000 στρατιωτικούς ανεπτυγμένους στην Ιαπωνία, κυρίως στην Οκινάουα, στο νότιο τμήμα του αρχιπελάγους. Η συμπεριφορά πολλών από αυτούς όμως γίνεται συχνά η αιτία δυσπιστίας και οργής μέρους του πληθυσμού.

Το 2024, 80 μέλη ή υπεργολάβοι του αμερικανικού στρατού κατηγορήθηκαν για διάφορα ποινικά αδικήματα στην Οκινάουα, σύμφωνα με τους αριθμούς της αστυνομίας στη νήσο.

ην Παρασκευή στην Οκινάουα, αμερικανοί στρατιωτικοί συμμετείχαν μαζί με κατοίκους και τοπικούς αντιπροσώπους σε νυχτερινές περιπολίες.

Το εγχείρημα, το πρώτο του είδους από το 1973, έγινε κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση έπειτα από αλλεπάλληλες υποθέσεις σεξουαλικών επιθέσεων που αποδόθηκαν σε αμερικανούς στρατιωτικούς.

