Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Toyota Motor Corp., υπέγραψε στις 22 Απριλίου μία συμφωνία για την κατασκευή ενός εργοστασίου παραγωγής ηλεκτροκίνητων οχημάτων στη Σανγκάη.

Η εργοστασιακή αυτή μονάδα θα ανήκει πλήρως στην Toyota, ενώ πρόκειται για μία στρατηγική κίνηση για την ενίσχυση της παρουσίας της στην κινεζική αγορά, που είναι η μεγαλύτερη αγορά οχημάτων παγκοσμίως.

Στη συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με τη δημοτική αρχή της Σανγκάης, η Toyota δεσμεύεται για τη συνολική επένδυση 14,6 δισεκατομμυρίων γιουάν (περίπου 1,76 δισεκατομμυρίων ευρώ) στη νέα μονάδα βιομηχανικής παραγωγής ηλεκτροκίνητων οχημάτων (NEV) στην προαστιακή περιοχή Τσινσάν της νοτιοδυτικής Σανγκάης, με έμφαση στην έρευνα και την ανάπτυξη, αλλά και την παραγωγή και τις πωλήσεις των ηλεκτροκίνητων οχημάτων Lexus EV, αλλά και μπαταριών για ηλεκτροκίνητα οχήματα.

Η επένδυση αυτή, αντανακλά την ελκυστικότητα, αλλά και την προσβασιμότητα της τεράστιας κινεζικής αγοράς.

Η Κίνα, καθώς αποτελεί έναν ηγετικό προορισμό για τις ξένες επενδύσεις, συνεχίζει διαρκώς να προχωρεί στο άνοιγμα, αλλά και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος είναι αντιμέτωπος με αυξανόμενο εμπορικό προστατευτισμό, αλλά και οικονομική αστάθεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.