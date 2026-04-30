Η «μεγαλομανία» του Τραμπ: Θέλει να υπάρχουν παντού το όνομα και η φωτογραφία του

Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) έχει ως στόχο να υπάρχει το όνομά του και η φωτογραφία του παντού στις ΗΠΑ: από τα διαβατήρια μέχρι τα χαρτονομίσματα, τα κέρματα και τα κτίρια. Για να το καταφέρει αυτό, η κυβέρνησή του καταβάλλει προσπάθειες να συγκεντρώσει χρήματα από τους φορολογουμένους.

Όπως σχολιάζει το CNN, στις ΗΠΑ συνήθως τιμώνται με τέτοιον τρόπο οι νεκροί, και η τοποθέτηση της εικόνας ενός εν ενεργεία προέδρου σε κτίρια και χρήματα συνδέεται παραδοσιακά με βασιλευόμενες χώρες ή αυταρχικά καθεστώτα.

Οι Δημοκρατικοί είναι ήδη εξοργισμένοι από τα γραμματόσημα που εκδίδονται με την εικόνα του Τραμπ και έχουν καταθέσει νομοσχέδιο για να απαγορευτεί η προσθήκη του ονόματός του σε ομοσπονδιακά κτίρια ή νομίσματα. Ωστόσο, αυτές οι προσπάθειες είναι πιθανό να μην εγκριθούν από το Κογκρέσο, όπως και οι προσπάθειες των Ρεπουμπλικανών να διαδώσουν την εικόνα και την παρουσία του Τραμπ παντού στην Αμερική.

Ο Τραμπ επιθυμεί να προσθέσει μια τεράστια αίθουσα δεξιώσεων στον Λευκό Οίκο, η οποία θα μείνει στην ιστορία ως «Πτέρυγα Τραμπ», ενώ σχεδιάζει να χτίσει και μια «Aψίδα Θριάμβου» δίπλα στο Εθνικό Νεκροταφείο του Άρλινγκτον.

Ακολουθεί μια λίστα με όσα γίνονται ή επιχειρείται να γίνουν για να αποτυπωθεί το όνομα του Τραμπ στη χώρα, σύμφωνα με το CNN:

Διαβατήρια

Τα επίσημα ταξιδιωτικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί για τον εορτασμό της 250ής επετείου από την ανεξαρτησία της χώρας θα φέρουν την εικόνα του Τραμπ. Τα προσχέδια φέρεται να τοποθετούν το πορτρέτο (υδατογράφημα) και την υπογραφή του μέσα στο διαβατήριο, αντικαθιστώντας τα παραδοσιακά σύμβολα.

Δολάρια

Η υπογραφή του Τραμπ θα εμφανιστεί στα χαρτονομίσματα των ΗΠΑ, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά για έναν εν ζωή πρόεδρο. Συνήθως στα χαρτονομίσματα αναγράφεται η υπογραφή του υπουργού Οικονομικών. Ωστόσο, θα χρησιμοποιηθεί η υπογραφή του Τραμπ, και πάλι για τον εορτασμό της 250ής επετείου.

Χρυσά νομίσματα

Η Επιτροπή Καλών Τεχνών, την οποία ο ίδιος ο πρόεδρος επέλεξε προσωπικά, αποτυπώνει την εικόνα του σε ένα χρυσό νόμισμα για την 250ή επέτειο. Στην εμπρόσθια όψη φαίνεται ο Τραμπ με σοβαρή έκφραση να έχει τις γροθιές του πάνω στο γραφείο, ενώ στην πίσω όψη υπάρχει ένας αετός. Τα μέλη της Επιτροπής επιθυμούν το νόμισμα να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερο – διαμέτρου δύο ιντσών ή και περισσότερο.

Υπάρχουν προσπάθειες από τους Ρεπουμπλικανούς να τοποθετήσουν την εικόνα του Τραμπ στο χαρτονόμισμα των 100 δολαρίων και σε ένα προτεινόμενο χαρτονόμισμα των 250 δολαρίων, αλλά αυτές δυσχεραίνονται από νόμο που απαγορεύει τη χρήση εικόνας εν ζωή προσώπου στα χαρτονομίσματα.

Κέρματα του 1 δολαρίου

Εκτός από τα αναμνηστικά χρυσά νομίσματα, το υπουργείο Οικονομικών προσπαθεί να αποτυπώσει την εικόνα του Τραμπ σε ένα ειδικό νόμισμα αξίας 1 δολαρίου για τα 250 χρόνια, παρά το γεγονός ότι ο νόμος απαγορεύει την απεικόνιση προέδρων σε νομίσματα πριν περάσουν δύο χρόνια από τον θάνατό τους.

Η «χρυσή βίζα»

Το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ προωθεί τη «χρυσή βίζα», που φέρει την εικόνα του Τραμπ. μέσω της οποίας μπορεί κάποιος να αποκτήσει την αμερικανική υπηκοότητα έναντι 1 εκατ. δολαρίων, με στόχο τη συγκέντρωση 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων από 200.000 άτομα.

Μαχητικά αεροσκάφη

Ένα μαχητικό αεροσκάφος έκτης γενιάς που αναπτύσσει το Πεντάγωνο σε συνεργασία με την Boeing θα ονομαστεί F-47, όπως ανακοίνωσε ο Τραμπ το 2025. Πρόκειται προφανώς για αναφορά στο γεγονός ότι είναι ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Θωρηκτά

Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι μια νέα κατηγορία θωρηκτών θα ονομαζόταν «Trump». Μάλιστα, η εφημερίδα «New York Times» ανέφερε ότι η απογοήτευση του Τραμπ σχετικά με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής τους οδήγησε στην απομάκρυνση του υπουργού Ναυτικού τον Απρίλιο.

Ιστοσελίδα για συνταγογραφούμενα φάρμακα

Ο Τραμπ προσπάθησε να τηρήσει την υπόσχεσή του για μείωση των τιμών των φαρμάκων δημιουργώντας έναν κρατικό ιστότοπο που λειτουργεί ως κέντρο συντονισμού μεταξύ ασθενών και φαρμακευτικών εταιρειών. Ο ιστότοπος ονομάζεται TrumpRx.

Επενδυτικοί λογαριασμοί για παιδιά

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα καταθέτει 1.000 δολάρια σε ειδικούς επενδυτικούς λογαριασμούς για νεογέννητα, στο πλαίσιο του νόμου για τις φορολογικές δαπάνες που ψήφισαν οι Ρεπουμπλικανοί το 2025. Σε αντίθεση με άλλα πράγματα, οι «λογαριασμοί Τραμπ» έχουν κατοχυρωθεί στην αμερικανική νομοθεσία.

Εισιτήρια για εθνικά πάρκα

Οι ετήσιες κάρτες εισόδου στα εθνικά πάρκα θα τιμήσουν την 250ή επέτειο αντικαθιστώντας τις εικόνες των πάρκων με εκείνη του Τραμπ, προκαλώντας την οργή των επισκεπτών. Μια περιβαλλοντική οργάνωση μάλιστα κατέθεσε αγωγή για να εμποδίσει την αλλαγή.

Το Κέντρο Κένεντι

Το όνομα του Τραμπ δεν έχει προστεθεί επίσημα στο Κέντρο Κένεντι, καθώς η νομοθεσία το αναγνωρίζει ως μνημείο του δολοφονημένου προέδρου. Ωστόσο, ο Τραμπ πρόσθεσε το όνομά του πριν από αυτό του Κένεντι στον τοίχο του κτιρίου και γέμισε το διοικητικό συμβούλιο με υποστηρικτές του. Το κέντρο θα παραμείνει κλειστό για δύο χρόνια λόγω ανακαίνισης ενώ πολλοί καλλιτέχνες αρνήθηκαν να εμφανιστούν εκεί υπό την τρέχουσα ηγεσία.

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Ειρήνης

Παρότι δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση για τη μετονομασία του, η κυβέρνηση προχώρησε στην τοποθέτηση της επιγραφής «Donald J. Trump» πάνω από την επίσημη ονομασία του οργανισμού στην Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ δήλωσε ότι του άξιζε η διάκριση, ισχυριζόμενος ότι διαπραγματεύτηκε τον τερματισμό διεθνών συγκρούσεων.

Πανό σε ομοσπονδιακά κτίρια

Η εικόνα του Τραμπ έχει αναρτηθεί σε μεγάλες αφίσες σε ομοσπονδιακά κτίρια στην Ουάσιγκτον (π.χ. υπουργεία Εργασίας, Γεωργίας και Δικαιοσύνης). Οι επικριτές του υποστηρίζουν ότι αυτό θυμίζει προπαγάνδα αυταρχικών καθεστώτων.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς

Το νομοθετικό σώμα της Φλόριντα ενέκρινε τη μετονομασία του αεροδρομίου σε «Διεθνές Αεροδρόμιο Προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ». Το υπουργείο Μεταφορών σχεδιάζει επίσης να αλλάξει τον κωδικό του αεροδρομίου από PBI σε DJT.

Χρυσό άγαλμα στο γήπεδο γκολφ του

Οι υποστηρικτές του Τραμπ είναι πρόθυμοι να διαθέσουν τα δικά χρήματά τους για να τιμήσουν τον πρόεδρο. Για παράδειγμα, μια εταιρεία κρυπτονομισμάτων ανέθεσε την κατασκευή ενός χρυσού αγάλματος που αποκαλύφθηκε πρόσφατα στο Ντόραλ, το γκολφ κλαμπ του στη Φλόριντα.

Αγάλματα με τον Έπσταϊν

Ενώ οι επικριτές του Τραμπ διακρίνουν στοιχεία αυταρχισμού και λατρείας στο πρόσωπο του Αμερικανού προέδρου, οι ΗΠΑ έχουν ελευθερία λόγου, που προστατεύεται στις ΗΠΑ.

Η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων επέτρεψε την τοποθέτηση πολλών προσωρινών αγαλμάτων του Τραμπ μαζί με τον καταδικασμένο παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Statues depicting President Trump and the convicted sex offender Jeffrey Epstein at the National Mall.



Maybe Malaysians should put up a statue of Anwar, Yusoff and Saifu together with message - “the sodomiser and his victims” to educate young boys not to be alert of danger! pic.twitter.com/ttMf9xTJw1 — Yang Gor Condor Returns (@YangGorHero) October 3, 2025

Πηγή: skai.gr

