Οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα πρέπει να επιδιωχθούν για να διασφαλιστούν τα εθνικά συμφέροντα, εφόσον αποφευχθούν «απειλές και παράλογες απαιτήσεις», έγραψε την Τρίτη στην πλατφόρμα X ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν.

«Λαμβάνοντας υπόψη αιτήματα από φιλικές χώρες της περιοχής να ανταποκριθούμε στην πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ για συνομιλίες, έδωσα εντολή στον υπουργό Εξωτερικών να προετοιμάσει το έδαφος για ισότιμες και δίκαιες διαπραγματεύσεις… εφόσον διαμορφωθεί μια ατμόσφαιρα απαλλαγμένη από απειλές και παράλογες προσδοκίες», δήλωσε ο Πεζεσκιάν.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης την Παρασκευή στην Τουρκία, όπως έκαναν γνωστό Ιρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters τη Δευτέρα, με τον Ντόναλντ Τραμπ την ίδια ώρα να απειλεί το ιρανικό καθεστώς ότι «πιθανότατα θα συμβούν άσχημα πράγματα εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία».

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί θα συναντηθούν στην Κωνσταντινούπολη σε μια προσπάθεια να αναζωογονήσουν τη διπλωματία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν που έχει αποτελέσει θέμα διαμάχης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. Στόχος να αποσοβηθούν οι φόβοι για έναν νέο περιφερειακό πόλεμο

Διπλωμάτης της περιοχής δήλωσε ότι θα συμμετάσχουν επίσης εκπρόσωποι από χώρες όπως η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος.

Στα ύψη η ένταση

Η ένταση στην περιοχή έχει κλιμακωθεί τις τελευταίες ημέρες καθώς οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει μεγάλη ναυτική δύναμη κοντά στο Ιράν, στο πλαίσιο της αυξανόμενης πίεσης του Αμερικανού προέδρου προς το καθεστώς της Τεχεράνης μετά τη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων τον προηγούμενο μήνα - των πλέον αιματηρών από την επανάσταση του 1979.

Ο Τραμπ, ο οποίος απέφυγε να υλοποιήσει τις απειλές του για παρέμβαση κατά τη διάρκεια της καταστολής, απαιτεί έκτοτε από την Τεχεράνη να υπαναχωρήσει από τις πυρηνικές φιλοδοξίες της και έστειλε έναν στολίσκο στις ακτές της. Την περασμένη εβδομάδα ο ανώτατος αξιωματούχος ασφαλείας της Τεχεράνης, Αλί Λαριτζανί, δήλωσε ότι οι διευθετήσεις για διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ερωτηθείς τη Δευτέρα για την προοπτική μιας συμφωνίας, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι «οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη».

«Έχουμε πλοία που κατευθύνονται προς το Ιράν αυτή τη στιγμή, μεγάλα - τα μεγαλύτερα και τα καλύτερα - και έχουμε συνομιλίες με το Ιράν και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί... αν μπορέσουμε να βρούμε μια λύση, αυτό θα ήταν υπέροχο και αν δεν μπορέσουμε, πιθανότατα θα συμβούν άσχημα πράγματα».





