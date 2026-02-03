Ταραχή επικράτησε σε πτήση της AirAsia από το Βιετνάμ με προορισμό την Ταϊλάνδη, όταν επιβάτης, ο οποίος φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ, προκάλεσε σοβαρό επεισόδιο λίγο πριν το αεροσκάφος προσγειωθεί στην Μπανγκόκ.

Το συμβάν σημειώθηκε την Πέμπτη σε Airbus A320 που εκτελούσε το δρομολόγιο Καμ Ραν – Μπανγκόκ. Σύμφωνα με μαρτυρίες συνεπιβατών, περίπου 15 λεπτά πριν την προσγείωση ο άνδρας - ο οποίος εκτιμάται ότι είναι ρωσικής καταγωγής - άρχισε να κινείται ανήσυχος στον διάδρομο, αγνοώντας τις οδηγίες του πληρώματος καμπίνας.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή που ο επιβάτης αφαιρεί τα ρούχα του και απαιτεί να αποβιβαστεί από το αεροπλάνο. Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στο Viral Press ότι ο άνδρας ανέδιδε έντονη οσμή αλκοόλ και έδειχνε ξεκάθαρα μεθυσμένος.

Drunk passenger ejected from flight after stripping off clothes and attempting to jump off plane:



An intoxicated #AirAsia passenger caused a stir after stripping off his clothes mid-flight and attempting to jump off the aircraft, as seen in a viral video. pic.twitter.com/vstIxlC3C6 — Siraj Noorani (@sirajnoorani) February 2, 2026

Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις των αεροσυνοδών να επιστρέψει στη θέση του, εκείνος εξακολουθούσε να φωνάζει στα ρωσικά, έχοντας παραμείνει μόνο με το εσώρουχό του.

Η αναστάτωση δεν εκτονώθηκε ούτε μετά την προσγείωση, καθώς ο επιβάτης, κατά την αποβίβασή του, έπεσε από τη σκάλα του αεροσκάφους τραυματίζοντας το πόδι του. Στη συνέχεια επιχείρησε να διαφύγει εντός του αεροδρομίου, ωστόσο εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αρμόδιες Αρχές.

Σύμφωνα με το Viral Press, ο άνδρας τέθηκε υπό κράτηση και ανακρίθηκε για αδικήματα που αφορούν την πρόκληση κινδύνου σε αεροσκάφος, την απείθεια προς το πλήρωμα και τη διατάραξη της δημόσιας τάξης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.