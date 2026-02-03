Τραμπ: Διεκδικεί αποζημίωση 1 δισ. δολαρίων από το Χάρβαρντ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε αργά τη Δευτέρα ότι η κυβέρνησή του διεκδικεί αποζημίωση ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, διαψεύδοντας δημοσίευμα των New York Times που ανέφερε ότι ο Λευκός Οίκος είχε αποσύρει το αίτημα για καταβολή 200 εκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να διευθετηθεί η διαμάχη με το εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ κατηγόρησε το Χάρβαρντ ότι «ταΐζει με ανοησίες» την εφημερίδα και χαρακτήρισε το πανεπιστήμιο «έντονα αντισημιτικό».

«Διεκδικούμε τώρα ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε αποζημιώσεις και δεν θέλουμε καμία περαιτέρω σχέση στο μέλλον με το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ», έγραψε, χωρίς να διευκρινίσει ποιες συγκεκριμένες ζημίες προκάλεσε το ίδρυμα. Αργότερα δήλωσε ότι το ρεπορτάζ των New York Times ήταν «εντελώς λάθος» και απαίτησε διόρθωση.

Το Χάρβαρντ δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η φερόμενη υποχώρηση του Λευκού Οίκου ήρθε εν μέσω πτώσης των ποσοστών δημοτικότητας του Τραμπ, καθώς ο ίδιος αντιμετωπίζει την κατακραυγή για τις τακτικές επιβολής του νόμου στο μεταναστευτικό και τους θανάτους δύο Αμερικανών πολιτών από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεσότα.

Η κυβέρνηση Τραμπ άσκησε έφεση τον Δεκέμβριο κατά δικαστικής απόφασης, η οποία έκρινε ότι διέκοψε παράνομα επιχορηγήσεις ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχαν απονεμηθεί στο Χάρβαρντ και ότι δεν μπορεί πλέον να περικόπτει τη χρηματοδότηση έρευνας προς το ίδρυμα.

Το Χάρβαρντ αποτελεί κεντρικό σημείο εστίασης της ευρείας εκστρατείας της κυβέρνησης για την αξιοποίηση της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης, ως μέσο πίεσης για αλλαγές στα αμερικανικά πανεπιστήμια, τα οποία, σύμφωνα με τον Τραμπ, διακατέχονται από αντισημιτικές και «ριζοσπαστικές αριστερές» ιδεολογίες.

Πηγή: skai.gr

