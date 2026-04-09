Πέθανε στα 35 του ο ηθοποιός Μάικλ Πάτρικ- Eπαιξε στο «Game of Thrones»

Ο ηθοποιός και συγγραφέας Michael Patrick πέθανε σε ηλικία 35 ετών, έπειτα από μάχη με τη νόσο κινητικού νευρώνα.

Ο Ιρλανδός καλλιτέχνης, γνωστός μεταξύ άλλων από τη συμμετοχή του στην 6η σεζόν της σειράς «Game of Thrones», άφησε την τελευταία του πνοή σε μονάδα φροντίδας στη Βόρεια Ιρλανδία.

Την είδηση ανακοίνωσε η σύζυγός του, Naomi Sheehan, μέσω ανάρτησης στο Instagram την Τετάρτη 8 Απριλίου.

«Χθες το βράδυ ο Mick έφυγε δυστυχώς από τη ζωή στο Northern Ireland Hospice. Διαγνώστηκε με τη νόσο την 1η Φεβρουαρίου 2023. Εισήχθη πριν από δέκα ημέρες και έφυγε ήρεμα, περιστοιχισμένος από οικογένεια και φίλους. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν πόσο συντετριμμένοι είμαστε», έγραψε.

Σύμφωνα με την οργάνωση MND Association, η ασθένεια προσβάλλει τα νεύρα που ελέγχουν την κίνηση, προκαλώντας σταδιακή αδυναμία και απώλεια των μυών, επηρεάζοντας την ικανότητα του ασθενούς να περπατά, να μιλά, να τρώει, να πίνει και να αναπνέει.

Η σύζυγός του περιέγραψε τον Patrick ως άνθρωπο που ενέπνεε όσους τον γνώριζαν.

«Έζησε μια ζωή όσο γεμάτη μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος. Με χαρά, γενναιοδωρία πνεύματος και μεταδοτικό γέλιο».

Στην τελευταία του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις 6 Φεβρουαρίου, ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει ότι ο νευρολόγος του τού είχε δώσει περίπου έναν χρόνο ζωής, προσθέτοντας όμως πως «υπάρχουν ακόμη πολλά να ζήσει και πολλά που έχει προγραμματίσει».

Πέρα από το «Game of Thrones», ο Patrick είχε εμφανιστεί στις σειρές «Blue Lights», «This Town» και «My Left Nut», την οποία συνυπέγραψε ως σεναριογράφο.

Είχε επίσης συμμετάσχει στις παραγωγές «Blasts from the Past» και «The Spectacular».

Η τελευταία του εμφάνιση ήταν στην γερμανική τηλεταινία «Mordlichtern- Tod auf den Färöer Inseln», η οποία έκανε πρεμιέρα το 2025.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.