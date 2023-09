ΕΕ: 1,5 δισ. ευρώ επιπλέον ως βοήθεια στην Ουκρανία Κόσμος 14:42, 22.09.2023 linkedin

Η ΕΕ επιδιώκει να βοηθήσει την Ουκρανία να καλύψει τις άμεσες χρηματοδοτικές της ανάγκες, με σταθερή, προβλέψιμη και σημαντική οικονομική στήριξη το 2023