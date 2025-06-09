H αναφορά της ισραηλινής πρεσβείας στην Αθήνα για το «Madleen»

Για «selfie yacht» κάνει λόγο, η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα, αναφερόμενη στο «Madleen», τονίζοντας πως υπάρχουν τρόποι να παραδοθεί ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, μακριά από προκλήσεις και selfies.

Με υπαινιγμούς, η ανακοίνωση αναφέρει αναλυτικότερα πως «Σε περίπτωση που το χάσατε:

Το «selfie yacht» κατευθύνθηκε με ασφάλεια προς τις ακτές του Ισραήλ. Οι επιβάτες είναι ασφαλείς και τους παρασχέθηκαν σάντουιτς και νερό, και αναμένεται να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους.

Η μικρή ποσότητα βοήθειας που δεν καταναλώθηκε από τις «διασημότητες» θα μεταφερθεί στη Γάζα μέσω πραγματικών ανθρωπιστικών διόδων.

Περισσότερα από 1.200 φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν εισέλθει στη Γάζα από το Ισραήλ τις τελευταίες δύο εβδομάδες, και σχεδόν 11 εκατομμύρια γεύματα μεταφέρθηκαν από το GHF απευθείας σε πολίτες στη Γάζα.

Υπάρχουν τρόποι για να παραδοθεί βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας — δεν περιλαμβάνουν προκλήσεις και selfies».

