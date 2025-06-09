ΟΗΕ: Δεν θέλει να δει «περισσότερη στρατιωτικοποίηση» στην Καλιφόρνια

Ο ΟΗΕ ζήτησε σήμερα "αποκλιμάκωση" έπειτα από τρεις ημέρες ταραχών στο Λος Άντζελες μεταξύ δυνάμεων επιβολής του νόμου και διαδηλωτών κατά της μεταναστευτικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο οποιασδήποτε νέας "στρατιωτικοποίησης" της κατάστασης.

"Δεν θέλουμε να δούμε περισσότερη στρατιωτικοποίηση της κατάστασης και καλούμε όλες τις πλευρές σε τοπικό, πολιτειακό και ομοσπονδιακό επίπεδο να εργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση", δήλωσε ο Φαρχάν Χακ, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αναπτύξει τους στρατιώτες της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

