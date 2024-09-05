Πέθανε ο ράπερ Rich Homie Quan σε ηλικία 34 χρόνων

Από υπερβολική δόση πέθανε ο ράπερ Rich Homie Quan στα 34 του χρόνια.

Το αστέρι της ραπ, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Dequantes Devontay Lamar βρέθηκε στο σπίτι του στην Ατλάντα.

Επρόκειτο να εμφανιστεί στη γενέτειρά του σε λίγες εβδομάδες στο Wild N Out του Nick Cannon μαζί με τους Wacka Flocka και Nardo Wick.

Λίγα λόγια για τον Lamar

Ο Lamar μπήκε στα charts το 2013 με το σινγκλ του «Type of Way», το οποίο έφτασε στο 50 στο Top 100 του Billboard.

Ακολούθησαν τα «Flex (Ooh, Ooh, Ooh)» και «Ride Out».

Πήρε περαιτέρω φήμη ως μέλος της Rich Gang, μαζί με τον ράπερ της Ατλάντα Young Thug ως μέρος ενός πρότζεκτ της Cash Money Records.

Την εποχή εκείνη χαρακτηρίστηκε από τους New York Times ως μέρος της ανερχόμενης γενιάς ράπερ της πόλης.

Στο τελευταίο του σινγκλ «Ah'Chi» εμφανίστηκε δίπλα στον ράπερ 2ChainZ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.