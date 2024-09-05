Βερολίνο: Τι θα κάνει η κυβέρνηση μετά τις τοπικές ήττες;

Σε μόνο δύο ομόσπονδα κρατίδια από τα συνολικά 16 έγιναν εκλογές την 1η Σεπτεμβρίου. Και μόνο πέντε εκατομμύρια ψηφοφόροι από τα 61 εκατομμύρια ψήφισαν. Παρ' όλα αυτά, οι εκλογές σε Θουριγγία και Σαξονία έχουν μεγάλη σημασία σε ομοσπονδιακό επίπεδο.



Πρώτον, επειδή για πρώτη φορά το ακροδεξιό AfD έλαβε πάνω από το ένα τρίτο των ψήφων και ένα νεοσύστατο λαϊκιστικό κόμμα, η αριστερή Συμμαχία της Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW),πέτυχε διψήφια ποσοστά. Δεύτερον, επειδή ποτέ στο παρελθόν τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού στο Βερολίνο δεν έλαβαν τόσο χαμηλά ποσοστά σε περιφερειακές εκλογές



Τόσο στη Σαξονία όσο και στη Θουριγγία το ακροδεξιό AfD συγκέντρωσε υπερδιπλάσιες ψήφους από ό,τι τα λεγόμενα κόμματα του «φωτεινού σηματοδότη» SPD, Πράσινοι και FDP μαζί. Μήπως όμως οι ψηφοφόροι ήθελαν να δώσουν ένα μάθημα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση; Τέσσερις στους πέντε Γερμανούς είναι δυσαρεστημένοι με το έργο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, και όχι μόνο τους τελευταίους μήνες. Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων είναι πολύ άσχημα για τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς και την κυβέρνησή του.

Η Εναλλακτική για τη Γερμανία αισθάνεται δικαιωμένη

Η Εναλλακτική για τη Γερμανία βλέπει να δικαιώνεται σε όλα τα επίπεδα. Η πρόεδρος της AfD Αλίς Βάιντελ δήλωσε τη νύχτα των εκλογών: «Πρόκειται για μια ιστορική επιτυχία για εμάς. Γίναμε για πρώτη φορά η ισχυρότερη δύναμη στις εκλογές των κρατιδίων και στη Σαξονία πετύχαμε ένα ακόμη ισχυρότερο αποτέλεσμα από ό,τι στις προηγούμενες εκλογές. Θα βγούμε φυσικά ισχυρότεροι από τις εκλογές και είναι επίσης τιμωρία για τον κυβερνητικό συνασπισμό».



Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς από την άλλη πλευρά χαρακτήρισε πράγματι τα αποτελέσματα «πικρά» ενώ ο ΓΓ των Σοσιαλδημοκρατών Κέβιν Κύνερτ δήλωσε: «Δεν είναι μια βραδιά για να ζητωκραυγάσουμε για το SPD. Ας είμαστε ειλικρινείς. Υπήρξε πραγματικός κίνδυνος να μείνουμε εκτός τοπικών κοινοβουλίων. Το μήνυμα για το κόμμα μου είναι ότι αξίζει να αγωνιστούμε, μας χρειάζονται και υπάρχουν επίσης άνθρωποι που εγκρίνουν την πολιτική μας και γι' αυτό θα πρέπει να αγωνιστούμε και του χρόνου στις ομοσπονδιακές εκλογές για να ανακτήσουμε μεγαλύτερες δυνάμεις».



Μετά τη Σαξονία και τη Θουριγγία, στις 22 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθούν εκλογές στο κρατίδιο του Βρανδεμβούργου. Το AfD προηγείται και εκεί, αλλά ακολουθείται κατά πόδας από το SPD. Οι Σοσιαλδημοκράτες θα κάνουν ό,τι μπορούν για να διατηρήσουν την δύναμή τους καθώς διακυβεύονται πολλά στο Βρανδεμβούργο, όπου βρίσκονται στην τοπική κυβέρνηση από το 1990.

Πόσο θα αντέξει ο κυβερνητικός συνασπισμός;

Τέλος το ερώτημα που τίθεται είναι εάν αντέξει και πόσο ο κυβερνητικός συνασπισμός σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Τα φτωχά αποτελέσματα στις τοπικές εκλογές και τα άσχημα δημοσκοπικά αποτελέσματα σε ομοσπονδιακό επίπεδο πυροδοτούν την ένταση. Ο προϋπολογισμός για το επόμενο έτος, ο οποίος πρέπει να ψηφιστεί από την ομοσπονδιακή Βουλή, δεν είναι η μόνη πιθανή πηγή σύγκρουσης.



Μένει επίσης να δούμε εάν η κυβέρνηση καταφέρει να εφαρμόσει στην πράξη την αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής που έχει ήδη ανακοινώσει.



Κανένα πάντως από τα τρία κυβερνητικά κόμματα δεν έχει την πολυτέλεια να αφήσει τον συνασπισμό να καταρρεύσει.Η Χριστιανική Ένωση αλλά και η Εναλλακτική για τη Γερμανία περιμένουν και πιέζουν για ακόμη μεγαλύτερη αυστηροποίηση στο μεταναστευτικό.



Επιμέλεια: Μαρία Ρηγούτσου

