Ιράκ: Τρείς νεκροί από βομβαρδισμούς - Ανάμεσά τους ένα παιδί

Τρεις άνθρωποι, "εκ των οποίων ένα παιδί", σκοτώθηκαν σήμερα στο Ιράκ σε πλήγμα που πραγματοποιήθηκε με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο είχε στόχο ένα φορτηγάκι στο Κουρδιστάν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο τοπικός αξιωματούχος της βόρειας αυτής περιφέρειας όπου ο τουρκικός στρατός βομβαρδίζει τακτικά Κούρδους μαχητές του PKK.

Το πλήγμα αυτό πραγματοποιείται την επομένη ενός παρόμοιου βομβαρδισμού από τον οποίο σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι που κατάγονταν από μια πόλη του αυτόνομου Ιρακινού Κουρδιστάν, ένας πατέρας και τα παιδιά του - δύο έφηβοι ηλικίας 14 και 18 ετών - σύμφωνα με τον Καμαράν Οσμάν, της μη κυβερνητικής οργάνωσης Community Peacemakers Teams (CPT) που δραστηριοποιείται στην περιοχή.

Η Άγκυρα επιβεβαιώνει κατά περιόδους τα πλήγματά της στο ιρακινό έδαφος, όπου συνεχίζει μια στρατιωτική εκστρατεία με χερσαίες και αεροπορικές επιχειρήσεις κατά του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), το οποίο έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία και τους δυτικούς συμμάχους της.

"Σήμερα το απόγευμα, μη επανδρωμένο αεροσκάφος επιτέθηκε σε ένα μικρό φορτηγό, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους, εκ των οποίων ένα παιδί", δήλωσε ο Οσμάν Ανουάρ, κυβερνήτης της περιοχής Σουάρτα, όπου σημειώθηκε ο βομβαρδισμός, κοντά στο χωριό Χαρμέλε.

Ο οδηγός του βαν ήταν ένας "απλός πολίτης, ένας χωρικός", δήλωσε ο αξιωματούχος μετά την ταυτοποίηση του θύματος.

Διεξάγοντας ένοπλο αγώνα κατά των τουρκικών αρχών από το 1984, οι μαχητές του PKK διαθέτουν ορμητήρια στην αυτόνομη περιφέρεια του Ιρακινού Κουρδιστάν, στα σύνορα με την Τουρκία. Στην περιοχή αυτή υπάρχουν επίσης τα τελευταία 25 χρόνια δεκάδες τουρκικές στρατιωτικές βάσεις.

Η Τουρκία διεξήγαγε τη Δευτέρα αεροπορικά πλήγματα εναντίον μαχητών του PKK στα βουνά του βορείου Ιράκ, ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας δηλώνοντας ότι τα πλήγματα αυτά κατέστρεψαν "20 στόχους τους οποίους αποτελούσαν σπηλιές, καταφύγια, αποθήκες και εγκαταστάσεις" που χρησιμοποιούσε η οργάνωση.

