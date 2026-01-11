Πέθανε ο Μπομπ Γουίρ του συγκροτήματος Grateful Dead

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 78 ετών, ο συνιδρυτής του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος Grateful Dead, Μπομπ Γουίρ, όπως ανακοινώθηκε μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Instagram.

«Με βαθύτατη θλίψη, ενημερώνουμε για τον θάνατο του Μπόμπι Γουίρ. Αναπαύθηκε εν ειρήνη, περιτριγυρισμένος από αγαπημένα του πρόσωπα, αφότου νίκησε θαρραλέα τον καρκίνο, όπως μόνο ο Μπόμπι μπορούσε. Δυστυχώς, υπέκυψε σε υποκείμενη πνευμονική πάθηση», αναφέρει το μήνυμα που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του Γουίρ στο Instagram.

Τα μέλη της μπάντας Grateful Dead. Από αριστερά προς τα δεξιά: Mickey Hart, Phil Lesh, Jerry Garcia, Brent Mydland, Bill Kreutzmann και Bob Weir

Η γνωριμία του Μπομπ Γουίρ με τον Τζέρι Γκαρσία, σε ηλικία μόλις 16 ετών, οδήγησε στον σχηματισμό του συγκροτήματος Grateful Dead που μεγαλούργησε για περίπου τρεις δεκαετίες και το 1994 συμπεριλήφθηκε στο Rock and Roll Hall of Fame.

Κεντρική φωτογραφία: Οι Lukas Nelson, Don Was, Bob Weir και Sturgill Simpson εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Farm Aid το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023, στο Noblesville της Ιντιάνα

Πηγή: skai.gr

